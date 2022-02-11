Не узнать: появилось видео выступления 15-летней Дорофеевой на шоу 'Шанс'

Знаменитая украинская певица Надя Дорофеева начинала свой творческий путь на большой сцене не с группой "Время и Стекло", как многие привыкли считать, а с популярного когда-то талант-шоу "Шанс". В сети появилось редкое видео, на котором 15-летняя знаменитость впервые выступила на ТВ.

Кадры, которые опубликовал TikTok-аккаунт ukraine_music_ua, быстро распространились среди интернет-пользователей. Поклонники не узнали в кудрявой белокурой девочке-подростке известную артистку.

На архивном видео 15-летняя Дорофеева исполняет популярную композицию американской рок-группы No Doubt – Don't Speak. На тот момент она была блондинкой с кудрями.

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Тогда будущая звезда пыталась покорить зрителей эмоциональным выступлением, а ее наставником на проекте был легендарный украинский музыкант Кузьма Скрябин.

К слову, поклонники были очень удивлены, узнав, что перед ними именно Дорофеева. Многие из них так и не поверили, что в ролике поет Надежда.

"Это не она", "Не узнать", "Да ладно, не верю", "Смотрела шоу, но не помнила, что там выступала Дорофеева", – писали комментаторы.

Остается лишь добавить, что артистка действительно очень изменилась с тех пор.

Коротко о знаменитости:

Надя Дорофеева – украинская певица, дизайнер, видеоблогер. Родом из Симферополя. Экс-участница группы "Время и Стекло". С 2020 года начала сольную карьеру и выступает под псевдонимом DOROFEEVA.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева показала фото, на которых предстала в кружевном белье. Также артистка сообщила, что поставила ограничение в соцсетях. По ее словам, она хочет попрактиковать диджитал детокс.