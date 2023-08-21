Не узнать! Как выглядела Елена Зеленская в молодости и какие бьюти-процедуры ей 'приписывали'. Фото тогда и сейчас

Елена Зеленская, в девичестве Кияшко, родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге. Там она с отличием окончила строительный факультет технического университета по специальности архитектор, а в 2003-м вышла замуж за юмориста, с которым училась в одной школе, Владимира Зеленского. Сегодня она – первая леди Украины, образец женской силы, изысканного и утонченного вкуса, а также мощная представительница нашей страны на международном уровне.

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OBOZREVATEL решил вспомнить, как менялась Елена Зеленская, а также рассказать, прибегала ли она к услугам пластического хирурга, чтобы сохранить свою молодость. Сегодня первой леди 45 лет – она безупречно выглядит, хотя за последние полтора года, пока Украина живет в реалиях полномасштабной войны, довольно заметно изменилась.

Как мы уже заметили выше, Елена Кияшко и Владимир Зеленский учились в одной школе, но в параллельных классах. Тогда они не общались, а познакомились близко уже будучи студентами. Правда, высшее образование они получали в разных учебных заведениях. Елена училась на архитектора в Криворожском техническом университете, а будущий президент – в Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета по специальности "правоведение".

Они поженились в 2003 году, провстречавшись перед этим целых восемь лет. Позже в одном из интервью Зеленский искренне признавался, что попросту боялся такого ответственного шага.

В 2004-м Елена впервые стала мамой, родив девочку, которую назвали Сашей. Младший Кирилл появился спустя девять лет – в 2013-м.

Зеленская вместе с мужем занималась комедией. Она была сценаристкой студии "Квартал 95", где писала сценарии как для "Вечернего" и "Женского квартала", так и для успешных фильмов, которые выпускала компания.

Зеленская вела довольно непубличный образ жизни: редко появлялась на экранах и нечасто посещала светские мероприятия. Однако все изменилось в 2019 году, когда ее супруг из комедийного актера и шоумена превратился в президента страны, а она следовательно стала первой леди.

Зеленская кардинально изменила стиль одежды. Он стал более деловым, но вместе с тем очень элегантным и женственным. Поменяла первая леди и прическу, и макияж. Ее образы можно описать как сдержанные, но не лишенные вкуса и стильных деталей.

Пластический хирург Сергей Дербак ранее анализировал лицо Елены Владимировны. Он пришел к выводу, что первая леди не делала операций, однако прибегала к различным "уколам красоты" и процедурам для поддержания безупречного и ухоженного вида: ботулинотерапия, плазмолифтинг, мезотерапия, а также гиалуроновая кислота для свежести.

После полномасштабного вторжения Зеленская, как и все украинцы, пережила и продолжает переживать огромное количество стресса. Все это, безусловно, отображается на ее внешнем виде. Многие интернет-пользователи подметили, что первая леди похудела, а на ее лице прослеживается хроническая усталость.

Ранее OBOZREVATEL писал о дочери Елены и Владимира Зеленских. В июле этого года Александре исполнилось уже 19. Как она изменилась и что о ней известно – читайте в нашем материале.

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