Не только iPhone. Семь успешных проектов легендарного изобретателя Стива Джобса

В четверг, 24 февраля, день рождения Стива Джобса – человека, кардинально изменившего мир технологий. Легендарного американского изобретателя и предпринимателя не стало в 2011 году, в возрасте 56 лет. Он не смог побороть рак поджелудочной железы.

При жизни Стив стал известен как соучредитель и владелец компании Apple. Впрочем, он изобрел не менее 230 различных техновинок: компьютеры, портативные устройства для интерфейсов пользователей, звуковые колонки, адаптеры питания и так далее. Подробнее о некоторых из успешных проектов Джобса читайте в материале OBOZREVATEL.

Apple I

Это компьютер, созданный в 1976 году. Он далеко не первый, но именно это устройство первым накапливало данные с помощью программ пользования. Если раньше компьютеры продавались в виде набора, который нужно собрать, Apple I был уже собран на монтажной плате. Единственное, что было неудобным для пользователей – необходимость дополнительного приобретения дисплея и электрического провода. ПК собрал приятель Стива Джобса – Стив Возняк, соучредитель фирмы Apple, но именно Стив Джобс инициировал создание этого изобретения.

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Macintosh

В 1984 году Apple создала 32-разрядный компьютер Macintosh – первый ПК с мышкой, клавиатурой и графическим интерфейсом. Эта новинка в мире технологий стала основой бизнеса компании. Специально для этого устройства была разработана собственная операционная система.

Компьютер NeXT

Apple начала выпускать NeXT в 1988 году. Сам Джобс был в восторге от этой новинки. Он говорил, что такой компьютер опередил время на 5 лет. Стив называл его межличностным, ведь система данного устройства поддерживала в сообщениях электронной почты интерактивную графику и аудио. Впоследствии с помощью NeXT был создан первый в мире веб-сервер httpd и первый браузер – WorldWideWeb (его переименовали в Nexus, чтобы не путать со всемирной сетью WWW).

iMac

Это первый Apple Computer "новой эры", созданный в 1997 году. Моноблок iMac был изготовлен из полупрозрачного пластика, что придавало модели футуристический вид. А в корпус этого устройства встроены динамики, фото и видеокамера, беспроводные Bluetooth и Wi-Fi. Кроме того, с данной новинкой в комплекте находился пульт дистанционного управления, которым можно было включать музыку, видео и открывать фотоколлекции.

iPod

Именно по инициативе главного директора Apple в 2001 году был создан первый портативный медиаплеер iPod. Это устройство содержало жесткий диск на 5 Гб, который вмещал "1000 песен". Джобсу принадлежит 85 патентов, относящихся к данному изобретению.

iPhone

В 2007 году компания Apple создала первый смартфон, который довольно стремительно начал завоевывать славу и обгонять марки конкурентов, например, Blackberry. iPhone стал подлинным прорывом в науке, ведь в нем появилась точка выхода в Интернет и качественно разработанный пользовательский интерфейс. Кроме того, разработчики добавили в него библиотеку приложений. Сегодня это устройство стало одним из самых популярных среди других смартфонов, поскольку благодаря маркетингу получило репутацию как практичное, надежное и придающее владельцу солидности.

iPad

Это устройство было создано в 2010 году. iPad – это симбиоз компьютера и телефона: классический пример интернет-планшета. Стив Джобс убежден, что именно это изобретение в будущем может вытеснить привычные сегодня ПК. Ведь они постоянно пополняются прогрессивными функциями, наравне со смартфонами и ноутбуками или компьютерами. В отличие от ПК, iPad более удобен в транспортировке.

Ранее OBOZREVATEL писал о секретах успеха компьютерного гения Стива Джобса.