Не такой представляла подготовку к НМТ: Маричка Падалко, муж которой защищает Украину, прокомментировала новый военный навык сына-школьника

Известная украинская тележурналистка Маричка Падалко прокомментировала новый навык старшего 17-летнего сына Михаила, который вот-вот окончит школу. Юноша решил научиться собирать FPV-дрон своими руками, чтобы помочь отцу Егору Соболеву, ныне воюющему на фронте против российских захватчиков.

С этой целью Михаил нашел бесплатный курс и самостоятельно выполнил каждый процесс: от приобретения материалов до тестирования устройства. Этот выбор стал шокирующим для Марички Падалко, ведь она не ожидала, что вместо подготовки к НМТ юноша будет немало времени проводить с паяльником в руках. Прокомментировала событие телеведущая в Facebook.

"Не так я себе представляла подготовку к ЗНО или НМТ старшего ребенка. Но живем в другие времена…" – написала она.

Михаил в свои 17 лет активно участвует в волонтерской деятельности. Часто на его странице можно увидеть сборы военным, в частности для подразделения своего отца, отчеты по благотворительным мероприятиям, акциям и митингам.

"Я собрал свой первый FPV дрон. Моей мотивацией научиться собирать дроны было напрямую помочь папе Егору Соболеву и его подразделению выполнять важнейшую работу в нашей стране. Сборы, акции и другая деятельность направлена на усиление обороноспособности очень важна и я продолжу ей заниматься, но мне хотелось помочь максимально напрямую. Закупку деталей, сборку и тестирование производил сам с помощью предоставленных в курсе материалов", – рассказал юноша о своем замысле собирать дроны в Facebook.

Стоит отметить, что его отец защищает Украину на запорожском направлении и руководит взводом беспилотников. Поэтому деятельность Михаила напрямую связана с работой папы и помощи ему.

"Я почти не сомневаюсь, что мне и моему поколению придется активно участвовать в борьбе за независимость, поэтому очень советую всем узнавать, учиться и овладевать технологиями. Сейчас есть много для этого возможностей", – продолжил он.

Напомним, журналист и бывший нардеп Егор Соболев, для которого Михаил создал свой первый FPV-дрон, присоединился к терробороне еще до начала войны – подписал контракт с ВСУ. 24 февраля 2022 стал на защиту страны. Участвовал в освобождении Киевской области, впоследствии его перебросили на восток и юг Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что мужчина Марички Падалко изменился в результате войны. Что интересно, телеведущая "перевоплощение" не замечает, но мужчине это не дает покоя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!