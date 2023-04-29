Брижит Бардо, Барбра Стрейзанд и другие: пять знаменитостей, которые бросили своих детей. Фото

Многие считают, что появление на свет ребенка – это подарок небес. Однако не все готовы посвящать себя своему наследнику. Существуют люди, которые отдают предпочтение карьере и личному счастью, а не заботе о том, кому дали жизнь. И звезды, к сожалению, не исключение.

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OBOZREVATEL расскажет, кто из мировых знаменитостей променял собственного наследника на славу, деньги и беззаботную жизнь. Некоторые из них раскаялись только на старости лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Брижит Бардо

Неожиданная беременность для французской актрисы Брижит Бардо стала настоящим ударом. Она точно не стремилась воспитывать ребенка, ведь армия поклонников и внимание мужчин были для нее ближе собственного сына. Первое, что сделала артистка после того, как узнала о беременности, – запила горсть таблеток алкоголем, в надежде спровоцировать аборт. Однако малыш оказался сильнее ее желаний. Ребенок родился в назначенное время и все детство страдал от отношения Брижит. После развода с его отцом, знаменитость и вовсе постаралась забыть о существовании мальчика. Спустя годы Бардо все-таки решила наладить связь с наследником, но тот заявил, что никогда не простит ее.

Барбра Стрейзанд

Первого и единственного сына Джейсона американская певица Барбра Стрейзанд родила в браке с актером Эллиоттом Гулдом в 1966 году. Первые пять лет, когда селебрити еще не была популярна, ей хватало энергии и времени на воспитание крохи. Но после того, как слава неожиданно обрушилась на Барбру, она сдала сына в интернат и забыла о его существовании на двадцать лет. К тому времени девушка была в разводе с Эллиоттом.

Эдди Мерфи

Американский комедийный актер Эдди Мерфи в 2006 году закрутил роман с участницей группы Spice Girls Мелани Браун. Вскоре стало известно, что певица носит под сердцем ребенка. В декабре 2006 года во время интервью Мерфи попросил журналиста не спешить с выводами, ведь он не был уверен, что девушка беременна от него. 3 апреля 2007 года, в день 46-летия мужчины, Браун родила девочку Энджел Айрис Мерфи-Браун. Но Эдди заявил – он не будет принимать участия в воспитании, пока его бывшая не сделает тест ДНК. Позднее актер признал свое отцовство и пообещал выплатить дочери 7 миллионов фунтов стерлингов (324 млн 957 тыс гривен).

Род Стюарт

Впервые британский рок-музыкант стал отцом в 17 лет. Когда его девушка Сюзанна Боффи забеременела, будущая звезда предложил избавиться от ребенка. Избранница отказалась делать аборт, потому пара распалась. Через год после рождения дочери Сары, Боффи решила отдать ее в приют, ведь не справлялась с обязанностями матери. Малышка сменила несколько детских домов, но ее все-таки взяла к себе простая семья рабочих. В 18 лет Сара впервые познакомилась с отцом. Она простила родственника, когда тот записал сингл, посвященный его роману с Сюзанной, и прислал его дочери с запиской: "С любовью от папы".

Джони Митчелл

Канадская рок-певица Митчелл родила дочь будучи школьницей. Уже через несколько месяцев она отдала кроху приемным родителям, отметив, что ничего не может дать своему ребенку. И спустя долгих 32 года исполнительница отыскала наследницу.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие знаменитости воспитывают особенных детей. Сыну Сильвестра Сталлоне диагностировали аутизм, а средняя дочь Катерины Скорсоне родилась с синдромом Дауна. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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