'Не нужно обижаться': Геннадий Витер рассказал, как Полякова и Винник ведут себя в жизни

Украинский певец Геннадий Витер рассказал о том, как Оля Полякова и Олег Винник ведут себя вне сцены. Оказалось, что исполнителей связывает крепкая дружба и общие тайны.

Геннадий считает, что украинский шоу-бизнес – это "террариум", где есть большое количество "тарантулов", "кобр", "анаконд", где каждый готов друг друга укусить, ранить. О том, как в этой атмосфере ведут себя Оля и Олег певец рассказал в интервью 24 Каналу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артист рассказал, что общается только с теми, с кем "дышит одним воздухом". Ему не нравится, когда в разговоре возникает превосходство, поэтому в близком кругу Геннадия только Андрей Данилко, Олег Винник, Оля Полякова, Дима Монатик и Сергей Танчинец.

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"Для меня – это семья, к которой могу отнести Андрея Данилко, Олега Винника, Оля Полякову, Диму Монатика, Сергея Танчинця. С этими людьми мне комфортно разговаривать, между нами нет понятия статусности", – рассказал исполнитель.

По его словам, Оля Полякова очень импульсивный человек, глядя на которого можно испытать самые разные эмоции. Ветер рассказал, что артистка может поддержать любую тему, однако, разговаривая с ней, следует быть готовым к жестким шуткам.

"Для меня это друг, с которым легко говорить на разные темы. Но, зная характер Оли, всегда нужно быть готовым к ее жестким шуткам. Однако на это точно не нужно обижаться", – признался артист.

В свою очередь Олег Винник очень творческая личность, который одинаков на сцене и в жизни.

"Вне сцены с ним можно поговорить на очень личные темы. Конечно, эту информацию я не распространять, поскольку Олег хочет оставить ее в тайне", – сказал певец.

Он также добавил, что с Олегом их связывает крепкая дружба, потому певцы не раз срывались ночью друг к другу на личный разговор. Геннадий считает Олега "настоящим".

"Олег очень простой, искренний, всегда всем интересуется. На все события в моей жизни очень быстро реагирует. Для меня не проблема сорваться ночью и приехать к Олегу, чтобы обсудить какую-то тему, потому что для него это важно. То же он сделает для меня" – рассказал он.

Кратко о звезде:

Геннадий Витер – украинский певец, телеведущий и продюсер. Обладатель премии "Золотой граммофон" от Русского Радио. Родился 29 мая 1973 года в Николаеве. Известно, что он не состоит в официальном браке, но у певца есть дочь.

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