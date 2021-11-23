Ведущий 'Холостяка' рассказал, какой Алекс Топольский в реальной жизни

Украинский телеведущий Григорий Решетник, который за 12 лет существования проекта "Холостяк" стал его неотъемлемой частью, высказал свое мнение по поводу героя нового сезона – Алекса Топольского. По словам ведущего, украинским телезрительницам стоит быть аккуратными – 32-летний бизнесмен может разбить им сердце.

Почему Решетник считает Александра хорошим выбором на роль главного Холостяка страны, он рассказал в интервью изданию "КП в Украине". Ведущий поделился, что уже на первой вечеринке многие участницы растерялись и не знали, как привлечь внимание бизнесмена-красавца.

Сам же Топольский в жизни может быть очень разным, но, как подобает истинному джентльмену, он хорошо умеет контролировать свои эмоции, утверждает Решетник.

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"Он очень интересный, с чувством юмора, но в то же время по-мужски сдержанный, человек, который слов на ветер не бросает и все делает осознанно, несет ответственность за свои слова и поступки. Он эмоциональный и открытый к приключениям, к любви. Скучно точно не будет", – прокомментировал ведущий.

О том, что Алекс готов к романтическим приключениям, он и сам неоднократно заявлял в своем Instagram-аккаунте. Мужчина подогревает интригу будущих телезрительниц фотографиями со свиданий с участницами реалити, съемки которого сейчас в самом разгаре.

Что касается соцсетей, то, как только объявили нового героя 12 сезона, Топольскому покоя нет. Григорий рассказал, что Казанова оказался в центре событий, поэтому ему активно выписывают поклонницы. Однако Алекс всецело погружен в проект, и искать любовь в Интернете он не планирует.

"Он не читает сообщения, поскольку полностью занят проектом и строит отношения там, а не в Инстаграме. Но его жизнь точно уже не будет прежней, и придется привыкнуть к той популярности, которая на него свалилась", – поделился Решетник.

Из-за погружения в съемочный процесс Топольский уже похудел на 5 кг. Для него такой сумасшедший график оказался непривычным, поэтому он советовался с Григорием, как ему справляться с нагрузками.

"Алекс – один из немногих Холостяков, который спрашивает, интересуется, пишет мне и советуется по каким-то вопросам. Это говорит о сильной личности, которая готова принимать видение другого человека. Многие часто заблуждаются, им кажется, что они все знают и готовы чему-то скорее учить, нежели открыты к другому мнению", – высказался несменный ведущий шоу.

Григорий уверен, что девушкам будет сложно в этом сезоне. Алекс – очень яркая и харизматичная личность, поэтому стоит ожидать как-никогда высокой конкуренции. Однако, делать выбор придется все же мужчине, а это, по мнению Решетника, куда труднее.

"Есть девушки, о которых после свидания он говорит, что впечатлен. Есть и такие, о ком ему нужно подумать, не ошибся ли при первой встрече. Точно могу сказать, что Холостяку сложнее, нежели девушкам. Но, глядя на Алекса, я уверен, что он выберет сердцем. А в этом сезоне участницы будут – ух, держись! На проект приходят уже девушки, которые выросли на нашем шоу. 12 сезонов – 12 лет мы в эфире. Когда-то наши участницы смотрели проект, будучи совсем юными, и это придает свой шарм", – поделился своими впечатлениями Решетник.

Как писал OBOZREVATEL, ранее новый Холостяк подстриг бороду и признался, что его заводит. С подстриженной бородой участник романтического реалити отправился поближе познакомиться с одной из претенденток на победу.