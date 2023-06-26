Не надо стесняться: 5 знаменитых красавиц, которые гордятся своими седыми волосами. Фото

Почему-то до сих пор популярно мнение, что явная седина – признак того, что женщина недостаточно ухаживает за собой. Действительно ли это так? Некоторые знаменитости 40 и 50+ на собственном примере доказывают, что серебро в волосах – это красиво, и этого не стоит стыдиться.

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Кто из звездных красавиц не маскирует изменения в цвете шевелюры? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Эмма Томпсон (64 года)

Британская актриса, сценарист и продюсер Эмма Томпсон в молодости имела светло-рыжие волосы, которые с возрастом сменились на серебристые с оттенками белого. В свои 64 она носит стрижку лонг пикси. Это удачный выбор, который хорошо очерчивает овал лица и подходит к цветотипу Эммы.

2. Джейми Ли Кертис (64 года)

Американская актриса, писательница и общественный деятель Джейми Ли Кертис начала седеть в немного за 40. И, по словам самой звезды, ждала этого с нетерпением, ведь ей нравился оттенок "соль с перцем". Сейчас "серебро" полностью покрыло ее волосы, так что Кертис довольна новым цветом, и отказывается краситься даже ради ролей в кино.

3. Александра Грант (50 лет)

Американская художница, более известная как избранница актера Киану Ривза, Александра Грант начала седеть очень рано. В 20 лет! Тогда она красила волосы в разные цвета, пока не задумалась о токсичности данных косметических средств. Сейчас ей 50. Знаменитость убеждена в том, что каждая женщина должна выбирать, как ей выглядеть в любом возрасте.

4. Энди Макдауелл (65 лет)

Американская модель и киноактриса Энди Макдауелл в юные годы запомнилась зрителям как миловидная брюнетка. А вот седые пряди отрастила относительно недавно: во время локдауна, когда парикмахерские услуги были недоступны. Позже все вернулись к привычной жизни, и салоны красоты возобновили работу. Но Энди решила не красить шевелюру. "Это не седые, а серебряные волосы. Я не окрашиваю их не потому, что мне все равно, как я выгляжу. Потому что это мне нравится", – сказала кинозвезда в одном из интервью.

5. Мерил Стрип (73 года)

Американская актриса и продюсер Мерил Стрип, звезда культового фильма "Дьявол носит Prada", несколько лет назад отказалась от окрашивания волос. Она захотела, чтобы шевелюра выглядела более естественно. Это не слишком изменило внешность знаменитости, ведь в юности она имела золотистые пряди.

Ранее OBOZREVATEL писал о Кейт Миддлтон, Дженнифер Лопес и других знаменитостях, у которых рано начала появляться седина.

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