'Не люблю бездарей': Иво Бобул ответил на упреки о своем 'сложном' характере и предположил, почему его боятся

Украинский певец Иво Бобул ответил на упреки о "сложном" характере на фоне скандального интервью с журналисткой Эммой Антонюк и из-за отношения к женщинам. По словам артиста, он очень мягок, поэтому не понимает, почему его боятся.

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В то же время его творчество не пользуется таким бешеным спросом среди молодежи, как у Павла Зиброва. Журналистка Наталья Тур предположила в интервью с Иво Бобулом, что эта тенденция существует из-за "сложного" характера артиста.

Однако певец сказал, что его просто боятся. По его словам, именно из-за страха к нему не обращаются за дуэтом молодые коллеги. Однако даже по желанию создать общую песню не так-то просто удастся.

"Если есть хороший голос – то можно, если нет – пусть не берутся. Потому что у меня песни не простые", – поставил ультиматум Иво Бобул по поводу перепева на современный лад его хитов.

Он добавил, что у артистов также бывают "бездарности", поэтому он не может поддерживать связь с каждым, кто предложит сотрудничество. По его словам, он нелегкий человек в общении, ведь для этого "нужен талант".

"Мой характер просто замечательный, я мягок. У меня нормальный характер. Для того чтобы общаться со мной, надо иметь талант. Я не люблю бездарей. Я люблю талантливых людей, я очень их уважаю. Это не зависит от возраста. Если человек молод, а я вижу талант, то всегда буду с ней общаться. Если он скажет "Давай, Иво, что-нибудь попробуем", я всегда соглашусь", – сказал артист.

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