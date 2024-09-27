Была женой Иво Бобула: как изменилась Лилия Сандулеса, которую в 80-х знал каждый

В 80-е песни народной артистки Украины Лилии Сандулесы были известны каждому. На профессиональной сцене исполнительница начала выступать в 19 лет, и уже тогда вызвала восхищение у отечественной аудитории.

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В 1977 году певица вошла в состав ВИА "Живая вода", после чего неоднократно принимала участие в различных конкурсах талантов, чтобы заявить о себе на всю страну. OBOZ.UA решил рассказать, как изменилась звезда отечественного шоу-бизнеса за годы своей карьеры.

Настоящего успеха Лилие Сандулесе удалось достичь после триумфального выступления на всесоюзном фестивале "Песня года" с треком Владимира Быстрякова "Гончарный круг". Юная артистка впала в душу слушателям и музыкальным критикам, поэтому ее песни звучали в самых рейтинговых телепередачах.

В 1986 году исполнительница стала димпломанткой Дрезденского шлягер-фестиваля, а через год получила почетное звание Заслуженной артистки Украины. Тогда знаменитость была членом ансамбля "Серпанки" Черновицкой областной филармонии, духового и эстрадно-симфонического оркестров Украины.

Новый этап творческого развития артистки начался в 1992 году, когда она создала дуэт с Иво Бобулом. В результате сотрудничества певцов было выпущено большое количество популярных хитов, среди которых "Несу свій хрест", "Зраджене кохання", "А липи цвітуть" и другие. Отношения знаменитостей не ограничились только работой. Между ними возникли романтические чувства, впоследствии переросшие в полноценный брак. Семейная жизнь пары длилась 10 лет, однако в 2002-м они расстались с громким скандалом и долго не контактировали друг с другом.

В 1997 году исполнительнице было присвоено звание Народной артистки Украины. Подтверждая почетный статус, в 2004-м звезда выпустила сольный альбом "Співає Лілія Сандулеса", которым также подчеркнула: ее талант никак не зависит от бывшего мужа.

В прошлом году артистка напомнила о себе, поразив поклонников неожиданной новостью. Лилия Сандулеса воссоединилась с бывшим избранником Иво Бобулом спустя 20 лет после громкого разрыва. Артисты заявили, что их дуэт вернется на сцену после длительного перерыва, чтобы обрадовать поклонников легендарными хитами. 10 сентября во Дворце Украины состоится их концерт "Берег любви через годы".

Ранее OBOZ.UA писал, что известный украинский поэт рассказал, как София Ротару забрала песню у Лилии Сандулесы.

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