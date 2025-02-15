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Не концертами. Тоня Матвиенко рассекретила, чем сейчас зарабатывают популярные украинские артисты

Оксана Гейдор
Люди
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Не концертами. Тоня Матвиенко рассекретила, чем сейчас зарабатывают популярные украинские артисты

Певица Тоня Матвиенко утверждает, что даже топовые украинские певцы сейчас больше зарабатывают из интернета, чем во время живых выступлений на сцене и частных приглашений. Речь идет о денежных вознаграждениях за прослушивание музыкальных произведений на интернет-платформах.

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Об этом певица рассказала в интервью OBOZ.UA. По ее словам, за последние годы сменились не только источники доходов, но и сам украинский шоу-бизнес.

Исполнительница говорит, что, несмотря на трудные времена, артисты получают предложения выступить на корпоративных мероприятиях: "Да, есть, конечно, и частные концерты". Но основной доход артистам приносят не концертные выступления: "Все же больше роялти по прослушиванию песен".

Не концертами. Тоня Матвиенко рассекретила, чем сейчас зарабатывают популярные украинские артисты

Артистка также призналась, что по ее наблюдениям сейчас очень изменился сам украинский шоу-бизнес: "Сейчас другие времена, другие возможности. И не все деньги и понты теперь решают. Раньше кто богаче, тот на первом месте. Потому что шоу-бизнес – это, прежде всего, большие вложения. Теперь не так. Первый эшелон, второй – такого нет. Я с очень разными артистами выступаю на одной сцене. Вот с Тиной Кароль еще только не была".

В конце февраля у Тони Матвиенко запланирован большой сольный концерт в Киеве. По ее словам, она предполагает, что прибыли от этого выступления не получит: "Я смогу своим музыкантам дать зарплату, рассчитаться за аренду концертных площадок и покрыть все остальные расходы. Заработаю ли что-нибудь? Думаю, нет. Такие концерты – это больше для имиджа артиста. Ну что-то чуть-чуть, может, и заработаю, в любом случае с голоду не пропадем".

Полное интервью с Тоней Матвиенко читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 16 февраля.

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