Не концертами. Тоня Матвиенко рассекретила, чем сейчас зарабатывают популярные украинские артисты

Певица Тоня Матвиенко утверждает, что даже топовые украинские певцы сейчас больше зарабатывают из интернета, чем во время живых выступлений на сцене и частных приглашений. Речь идет о денежных вознаграждениях за прослушивание музыкальных произведений на интернет-платформах.

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Об этом певица рассказала в интервью OBOZ.UA. По ее словам, за последние годы сменились не только источники доходов, но и сам украинский шоу-бизнес.

Исполнительница говорит, что, несмотря на трудные времена, артисты получают предложения выступить на корпоративных мероприятиях: "Да, есть, конечно, и частные концерты". Но основной доход артистам приносят не концертные выступления: "Все же больше роялти по прослушиванию песен".

Артистка также призналась, что по ее наблюдениям сейчас очень изменился сам украинский шоу-бизнес: "Сейчас другие времена, другие возможности. И не все деньги и понты теперь решают. Раньше кто богаче, тот на первом месте. Потому что шоу-бизнес – это, прежде всего, большие вложения. Теперь не так. Первый эшелон, второй – такого нет. Я с очень разными артистами выступаю на одной сцене. Вот с Тиной Кароль еще только не была".

В конце февраля у Тони Матвиенко запланирован большой сольный концерт в Киеве. По ее словам, она предполагает, что прибыли от этого выступления не получит: "Я смогу своим музыкантам дать зарплату, рассчитаться за аренду концертных площадок и покрыть все остальные расходы. Заработаю ли что-нибудь? Думаю, нет. Такие концерты – это больше для имиджа артиста. Ну что-то чуть-чуть, может, и заработаю, в любом случае с голоду не пропадем".

Полное интервью с Тоней Матвиенко читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 16 февраля.

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