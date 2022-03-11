'Не доставайся же ты никому': российский писатель Шендерович назвал войну в Украине местью Путина

Российский и израильский журналист, поэт и прозаик Виктор Шандерович уверен, что президент страны-агрессора России Путин мстит Украине. Диктатор планировал захватить украинские города за минимальные сроки и овладеть новой территорией, однако ему этого не удалось. Теперь же он, по мнению писателя, действует по принципу "не доставайся же ты никому" и нацелен "стереть в пыль Киев, Харьков..."

Шандерович предположил, что уничтожить Украину из-за мести Путин вполне способен, поскольку обладает ядерным оружием, передает "Настоящее время". Несмотря на это, писатель отметил, что диктатор уже проиграл войну – зайти в столицу и другие большие украинские города у него не получилось и, вероятно, не получится.

"Путин мстит Украине. "Не доставайся же ты никому" по Карандышеву, "ты не будешь моей, значит, тебя не будет вообще" – вот и все, вот и вся логика. Это месть. Это единственное, что он может: стереть в пыль Киев, Харьков, это у него может получиться, поскольку у него есть ядерное оружие и Запад побаивается просто уничтожить российскую армию, что вполне в силах НАТО", – прокомментировал Виктор Анатольевич.

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По его мнению, диктатор шантажирует Украину и весь мир ядерным оружием. Журналист шокирован, что генералы РФ отдают своей армии такие бесчеловечные приказы. Шандерович назвал "российскую элиту", которая поддерживает действия Путина, "парализованными зомби".

"О чем думают те генералы, которые отдают эти приказы, чем они думают и что у них там внутри, до какой степени они безумцы, до какой степени циники – не знаю... Мы видим, что мы имеем дело с просто парализованными зомби. Это уже никакая не элита, это труха, с которой можно делать что угодно. И я думаю, что люди, которые могли возразить что-то Путину, уже много-много лет не могут подойти на расстояние речи, поэтому если кто-то что-то и понимает, то очень сильно про себя и вдалеке от Путина", – выразил свое мнение поэт и прозаик.

Шандерович уверен, что Россия уже проиграла не только войну, но и собственное будущее.

"Путин войну проиграл уже. Россия проиграла войну, Россия проиграла все, Россия проиграла будущее... России, собственно говоря, нет; российского государства нет... Сколько еще жизней надо, каким ущербом для украинских городов все это обернется, но Путин войну проиграл, разумеется. Тут не надо быть стратегом, он рассчитывал на осетинский вариант: быстро хапнуть, а потом сказать, что так и было, и мир пожмет плечами и скажет: "Ну что ж теперь поделать, вот теперь это так", – рассуждает писатель.

Культурный деятель уверен, что взять украинские города оккупанты не смогут. Даже если это произойдет, то, по мнению журналиста, удержать эту территорию и местных жителей властям и армии РФ не удастся.

"Россия никогда не займет украинские города, она может раздолбать их в пыль, это да. Я не знаю, сколько осталось ракет "Калибр", убить какое-то количество людей еще можно, крови пролить можно, но на земле нет, они не войдут, они не займут Киев. А если даже займут, то что они там будут делать? Земля будет гореть под их ногами", – уверен Шандерович.

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