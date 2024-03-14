'Не дай Бог, заблокируют': известные украинские блогеры цинично оправдались, почему не говорят о войне

Сестры-блогеры из Днепра Ева Мишалова и Эстер Рогова, более известные своим дуэтом Ева и Эсти, никак не транслируют на своих страницах тему террористической войны в Украине. Девушки на этот счет имеют "логическое объяснение", хотя на самом же деле – циничное оправдание. Они говорят, что не являются военными экспертами, ведь уверены, что говорить о таких вещах должны только в профильных блогах. Кроме того, инфлюэнсерши очень боятся, что из-за "неприемлемого контента", как очень часто называют посты о террористической войне, их заблокируют.

Одна из сестер, а именно Эсти, цинично выдала, что не говорит в своем блоге о войне, потому что люди приходят на ее страницу за позитивом. Такие комментарии прозвучали в интервью девушек для YouTube-канала Okay Eva.

Сразу стоит отметить, что за профилем девушек в TikTok следит более 135 тысяч пользователей, а видео собирают по миллиону просмотров. Что касается страниц в Instagram, то там примерно по 45 тысяч подписчиков у каждой.

Несмотря на наличие такой большой аудитории, сестры не считают нужным освещать важные в наше время вопросы войны. В частности, молчат даже об обстрелах Днепра, в котором живут.

Эсти на это отвечает: "Во-первых, у меня не военный блог, я в этом не эксперт. Есть много телеграмм-каналов, есть много новостей, где люди могут это читать. Когда они приходят на мою страницу, я хочу, чтобы у меня они отдыхали, чтобы у меня они набирали позитив. И тоже об этом говорят просто все, и я это очень часто замечаю".

Также блогерша еще более цинично пожаловалась, что из-за освещения темы войны рискует потерять деньги.

"Мой блог – это мой прямой заработок. Я с этого живу, я и мой сын, мы с этого живем. Если я буду выставлять о войне, и об этом говорят все блогеры, есть очень большая вероятность, что меня, не дай Бог, я прикушу язык, заблокируют и все", – выдала Эсти.

Как писал OBOZ.UA ранее, украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула и комик Антон Тимошенко высмеяли блогершу-миллионницу Юлю Вербу и других блогеров, практически не освещающих тему войны и помощи воинам ВСУ. Инфлюэнсерша обиделась на такие слова и заверила, что помогает военным "тихо".

После шквала хейта и заявлений о "тихой" помощи Верба все же передала автомобили на фронт, показав соответствующие фото на своей странице. Украинский разведчик "Прометей" отметил, что техника от инфлюэнсерши непригодна для использования, и назвал это "плевком в лицо военных".

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