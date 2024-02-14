'Не дай Бог'. Олицкая и жена Арестовича, сбежавшего в США, пофилософствовали об ужасах жизни в Украине

Супруга экс-советника ОП Алексея Арестовича – Анастасия – дала интервью блогеру Анне Олицкой, встретившись с ней в Нью-Йорке. Из США украинки обсудили, как им жутко за судьбу Украины, а любимая опального политика даже пожаловалась, как ей страшно за жизнь мужа.

Соответствующее видео было опубликовано на одноименном YouTube-канале Олицкой. Анастасия Арестович рассказала, что сейчас активно следит за новостями из Украины, однако, когда находилась на родине, не делала этого.

"Нас только два месяца на самом деле нет в Украине, а до этого, пока ты там, живешь в этом водовороте событий, ты не особо следишь за этими новостями. Они как-то тебя окружают. А сейчас я больше интересуюсь", – призналась Арестович.

Интервьюер поинтересовалась, делает ли Анастасия какие-то прогнозы касательно окончания войны. Та ответила, что этим делом должны заниматься эксперты, но вместе с тем выдала: "Чисто на каких-то личных ощущениях – мне страшно за судьбу Украины. Мне очень жутко на самом деле. Потому что я не знаю, чем это может закончиться".

Олицкая же спросила: "Чего ты больше боишься?... Потерять мужа? Ты же понимаешь, что это война, это опасность. В любой момент эти вопросы, возможно, появляются где-то в воздухе".

Анастасия, которая с семьей находится за границей, прокомментировала: "Я бы не хотела, чтобы война как-то повлияла на жизнь сына. Чтобы, не дай Бог, никаких стрессов не было в дальнейшем. Сейчас нам удается сохранять такую атмосферу. Я за то, чтобы дети были максимально отстранены от войны, насколько это возможно, и имели детство, которого они заслуживают. Что касается Алексея, то всегда есть какие-то страхи о преследовании, об угрозах. Это просто факт, с которым ты должен жить".

Олицкую в сети уже раскритиковали за очередное интервью с "патриоткой". Сначала она разозлила сеть общением с самим Арестовичем, а затем и с его женой.

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