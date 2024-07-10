Не 'братские народы', а 'три сестры'. Репер Серега, 10 лет проживший в Украине, назвал Севастополь русским и заговорил о 'войне против славян'

Белорусский рэпер Серега (настоящее имя – Сергей Пархоменко), который около 10 лет жил в Украине, был судьей "Х-Фактора" и мечтал о возрождении СССР, открыто рассказал о любви к России и приверженности к захвату всего, где когда-то был след РФ.

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Он в интервью пропагандисту Борису Корчевникову на российском телевидении рассказал, что через 33 года после распада Советского Союза все еще лелеет его в своем сердце и всем пытается напомнить о его прежнем существовании. В частности, тот попытался раскрыть в себе также экстрасенсорные способности, ведь, как рэпер всем повторяет, нападение РФ на Украину он предвидел.

"Вы белорус, хорошо знающий Россию, и хорошо знающий Украину", – заявил ведущий и подчеркнул, что у Сереги произошло "очень много драматического в его судьбе". Корчевников "вспомнил", что рэпер предусмотрел нападение России на Украину, а впоследствии и сам пропагандист этим хвастался, хотя не исключается версия, что ему об этом сообщили знакомые с РФ.

"Я из Советского Союза и даже когда на границе меня спрашивают "Откуда вы прибыли", я отвечаю: "Каждый раз без изменений – из Советского Союза. Помните такую страну?" – сказал с восторгом бред Серега, который в СССР прожил всего 14 лет и не видел всех "прелестей" выживания в те времена.

"Я никогда не скрывал тоску и ностальгию по большому красному проекту [коммунизму]. Я переживал, переживаю и буду переживать за людей, которые заселяют все без исключения бывшие республики", – заявил пропагандист. Однако неизвестно, включал ли в этот список страны, ныне членства в НАТО – Польшу, Латвию, Литву и Эстонию.

По его словам понятно, что больше всего он "скучает" по сотрудничеству Беларуси, Украины и России: "Все настолько переплетено, три республики – три сестры, что трудно определить момент, когда там [в Украине] укоренился". Таким образом "братья" превратились в "сестер" в воображении рэпера.

Белорус также вспомнил, что имеет украинскую фамилию, которая заканчивается на -енко (Пархоменко). Но это не веская причина, чтобы не поддерживать российскую пропаганду. "Я патриот великого русского пространства", – так красноречиво назвал он себя.

В частности, еще до Революции Достоинства в 2014 году и до незаконного захвата Крыма армией РФ тот заявлял, что полуостров якобы принадлежит России, а "Севастополь – это российский город", хотя публично его высказывания не были распространены до 2021 года ион все замалчивал.

Пытался Серега раскрыть в себе также экстрасенсорные способности и, кроме предвидения войны, заявил, что к "недовоеванной войне против славян" натолкнули "внешние силы". Конечно, агрессором и инициатором, как и все пропагандисты, он назвал США, но прямо это не заявил, а лишь намекнул: "Продюсированная большой, коллективной, очень хищной частью человечества, которая считает себя лучшей".

Ранее OBOZ.UA писал, что в этом же интервью Серега рассказал, каким хитрым способом похитил своих двоих детей у матери-украинки и увез их в Беларусь.

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