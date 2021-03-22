Украина открыла производство против 23 российских артистов, выступавших в Крыму

Прокуратура АРК открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов, которых обвиняют в незаконном въезде в оккупированный Россией Крым.

Как сообщают в ведомстве, знаменитости направлялись на полуостров для выступления на концерте по случаю открытия моста через Керченский пролив.

В списке присутствуют следующие артисты: Дмитрий Харатьян, Валерия, Александр Маршал, Зара, Дима Билан, Денис Майданов, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Лариса Долина, Алена Свиридова, Роман Пашков, Олег Газманов, Жасмин, Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Александр Буйнов, Пелагея, Стас Пьеха, Олег Шаумаров, Юлия Волкова, Руслан Тагиев, Марина Ким, Наталья Колесникова (Майданова).

Отметим, что уголовное производство начато по обращению председателя ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL он заявил, что 23 российским артистам необходимо запретить въезд в Украину. Исследовав мероприятие выяснилось, что данное событие вредит Украине и нарушает закон о национальной безопасности, то есть является преступлением.

Артисты, на которых завели уголовное производство

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российского продюсера Максима Фадеева в список лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны.