Названы 5 ключевых моментов из мемуаров Шэрон Стоун

Известная американская актриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун в своей автобиографической книге призналась, что в ее жизни было несколько поворотных событий. Например, скандальная сцена в "Основном инстинкте" или увеличение груди без ее согласия.

По словам знаменитости, в детстве и юности у нее были сложные отношения с матерью. Женщина "воспитывала" маленькую дочь с помощью ремня. Простить такое своей маме Шэрон смогла лишь в зрелом возрасте, пишет BBC.

В сцене с допросом в фильме "Основной инстинкт" Стоун заставили обманом снять нижнее белье. Участники съемочной группы объяснили такую необходимость тем, что белый цвет трусов может засветить пленку. Позднее актриса дала пощечину режиссеру за наглый обман.

Звезде увеличили грудь без ее согласия во время реконструктивной хирургии после удаления опухолей. Хирург заявил Шэрон, что "с большим бюстом она будет выглядеть гораздо лучше".

Операция по увеличению груди стала причиной появления множества проблем со здоровьем. В мемуарах актриса пишет, что когда однажды лежала в больнице, то "видела свет в конце тоннеля". Затем она очнулась в отделении неотложной помощи.

Еще одним поворотным моментом своей жизни Стоун считает день, когда в 1996 году ее номинирова ли на премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме 1995 года "Казино".

Как сообщал OBOZREVATEL, Шэрон Стоун призналась, что ее с сестрой насиловал дедушка. Она рассказала, что вместе со своей сестрой Келли в юном возрасте пережила сексуальное насилие со стороны близкого родственника.