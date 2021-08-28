Названа причина проверки полицией солиста Rammstein

К известному немецкому исполнителю, солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который приехал в Россию на концерт, нагрянули российские правоохранители, чтобы проверить. Полиция предупредила артиста о необходимости соблюдения ограничений на массовых мероприятиях из-за пандемии коронавируса.

Линдеманну выписали предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с коронавирусом, пишет Интерфакс. "Предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий", – указано в сообщении.

Полиция вела административное дело в отношении его продюсера Анара Рейбанда за нарушение миграционного режима, который при пересечении границы заявил целью поездки туризм, а по факту – организовывал концерт. Он может быть депортирован из страны.

Видео дня

Напомним:

В Россию Линдеманн приехал, чтобы дать концерт в поддержку партии "Родина" и выступить на фестивале "Спасская башня". Известно, что выступление Тилля запланировано на 4-5 сентября.

Правоохранители пришли к музыканту в отель "Завидово" в Тверской области ночью.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что солист Rammstein презентовал новую песню, а также клип под названием Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей"), съемки которого проходили в РФ.