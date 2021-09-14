Бейонсе и Jay-Z не пришли на Met Gala 2021: почему звезды проигнорировали топ-событие

Известная американская певица Бейонсе и ее рэпер-муж Jay-Z решили не посещать в этом году Гала-концерт Met 2021. Супруги не прервали свой отдых в Каннах ради модного торжества.

Об этом известно из постов артистки в Instagram (чтобы посмотреть фотографии, доскролльте до конца страницы). Как раз во время мероприятия исполнительница опубликовала фото, как наслаждается отпуском на Лазурном Берегу.

О том, что Бейонсе с Jay-Z не приедут в Нью-Йорк на Met Gala, поклонники и СМИ заподозрили еще за день до события. Звездную пару сфотографировали, когда они выходили из ресторана "La Guerite" на берегу Средиземного моря.

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Jay-Z с женой решили не пренебрегать семейным отдыхом, к которому присоединилась мама певицы Тина Ноулз. Сейчас светские вечеринки для пары не в приоритете.

В сентябрьском интервью изданию Harper's Bazaar артистка обратила внимание на то, что слишком много плыла по течению, поэтому теперь постарается жить для себя. Также она рассказала, что хочет научиться веселиться и высказывать свое мнение.

Met Gala (Бал Института костюма музея Метрополитен) – это модное мероприятие, в котором принимают участие звезды шоу-бизнеса. Он ежегодно проводится глянцевым изданием VOGUE в Нью-Йорке. Для дизайнеров и стилистов это прекрасная возможность показать свои способности.

Напомним, что Бейонсе и Jay-Z начали встречаться в далеком 2001 году. После 7 лет отношений пара сыграла свадьбу и с тех пор не расставалась. У них есть 3 маленьких детей – 9-летняя Блю и 4-летние Сэр и Руми.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Бейонсе и Jay-Z отдыхают на самой большой чартерной яхте в мире длиной 136 метров у побережья острова Понза в Италии.