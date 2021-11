Названа лучшая песня за всю историю чарта Billboard Hot 100. Видео

Канадский исполнитель The Weeknd и его хит "Blinding Lights" возглавили чарт лучших песен Billboard за все время. Последние 13 лет это не удавалось сделать ни одному исполнителю, а несменным (до этого момента) лидером оставался Чабби Чеккер и его композиция "The Twist" 60-х годов прошлого столетия.

Сингл из четвертого студийного альбома канадского певца был выпущен в ноябре 2019 года. Он позволил The Weeknd стать первым музыкантом в истории, которому удалось одновременно лидировать в пяти основных чартах Billboard.

Песня "Blinding Lights" мгновенно стала классикой современного синти-попа (жанр электронной музыки, получивший популярность в 1980-х годах, в котором синтезатор является доминирующим музыкальным инструментом). Она продержалась на лидирующих позициях в ТОП-100 композиций Billboard рекордные 90 недель.

Видео дня

Теперь трек The Weeknd получил титул песни №1 в списке Greatest Songs of All Time Hot 100 Chart – Лучшие песни всех времен.

"Мне кажется, я еще не вполне осознал, что произошло. Я стараюсь не зацикливаться на этом. Я просто счастлив и благодарен", – прокомментировал свое достижение 31-летний музыкант.

"Blinding Lights", на удивление многих фанатов и музыкальных критиков, в 2020 году не получила статуэтку Грэмми ни в одной из номинаций. Однако у автора хита есть другие, более показательные "награды": 520 миллионов просмотров и 7,1 миллионов лайков на YouTube, 2,6 миллиардов прослушиваний на площадке Spotify, а теперь еще и звание лучшей песни в истории.

Коротко о знаменитости:

The Weeknd – продюсер, певец, автор песен. Настоящее имя – Эйбел Макконен Тесфайе. Родился 16 февраля 1990 года в Торонто у пары эмигрантов из Эфиопии.

В 17 лет Эйбел ушел из дома. В этот период он подрабатывал в магазине одежды, а все свободное время посвящал музыке. В 2009 году артист загрузил на "Ютьюб" дебютный трек Do It. Позднее он познакомился с продюсером Джереми Роузом, который предложил ему сотрудничество.

Дебютные синглы исполнителя быстро привлекли внимание интернет-сообщества, но их дальнейшему продвижению в значительной мере способствовало внимание рэпера Дрейка.

В 2017 году возглавил рейтинг Forbes-30 самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет. По данным издания, его годовой доход составляет 92 млн долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что во время выступления The Weekndна премии Billboard Music Awards ретро-автомобили устроили хореографическое шоу, станцевав изысканный балет.