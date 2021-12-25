Назван победитель 'МастерШеф-11': что известно о лучшем кулинаре-любителе Украины. Фото

Победителем 11 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" на телеканале "СТБ" стал харьковчанин Богдан Шинкарев. В финальном соревновании он выборол звание лучшего в Украине кулинара-любителя у Светланы Ткаченко и Владислава Якимца.

Судьи проекта оценили его пате из скумбрии в форме камней, чипсы из тапиоки, треску с брокколи и двумя соусами и мусс в форме медузы. OBOZREVATEL решил поближе познакомить читателей с поваром (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Что известно о Богдане Шинкареве

На официальном сайте СТБ говорится, что Богдан проживает в Харькове, однако на время съемок поселился в Киеве. Там также утверждается, что 29-летний победитель кулинарного шоу не женат, однако сам кулинар на своей странице в Instagram заявлял об обратном.

По его словам, именно супруга по имени Ирина стала его музой, ради которой он принял участие в проекте и для которой готовит вкусности. Богдан сделал ей предложение в 2019 году.

Лучший в Украине кулинар-любитель в прошлом увлекался написанием шуток и даже играл в КВН. Интересно, что избранницу он также выбирал, исходя из ее чувства юмора. Об этом он писал в своем блоге.

Позже Шинкарев стал играть в покер. Получив звание "профессионал", он решил учить азартной игре и других желающих, чем занимается уже 10 лет.

Благодаря этой профессии, Богдану удалось до 29 лет заработать на собственную квартиру и отложить деньги на бизнес. Стоит отметить, что он мечтает открыть свое заведение.

Еще один талант участника шоу, который и привел его в "МастерШеф", – умение тонко ощущать вкусы и сочетания. Из-за своей особенности, кулинар очень придирчиво пробует еду в ресторанах и кафе.

Напомним, что в финале проекта Шинкарев выиграл 300 тысяч гривен и возможность учиться в одной из лучших кулинарных школ мира – Le Cordon Bleu в Париже.

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