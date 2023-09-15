Назван лауреат премии имени Василия Стуса

Лауреатом Премией имени Василия Стуса в 2023 году стал режиссер-документалис Сергей Буковский. Торжественная церемония объявления победителя прошла 14 сентября в Киеве в пространстве PEN Ukraine.

Буковский получил денежное вознаграждение и статуэтку, которую создали дизайнер Дмитрий Покрасьон и скульптор Станислав Кадочников, сообщает PEN Ukraine.

"Шестидесятники, в когорту которых входил и Василий Стус, сделали все, чтобы Независимость, которую добыла в борьбе Украина, стала реальностью. Сейчас появилось новое поколение кинематографистов, которое делает свое дело профессионально и талантливо. Приятно осознавать, что мои молодые коллеги сегодня не только снимают настоящее кино, но и доносят мировые знания о нашей культуре миру", – сказал Сергей Буковский в своей речи во время награждения.

Видео дня

Имя лауреата произнес украинский кинокритик, киновед, сценарист Сергей Тримбач.

"Фильмы Сергея Буковского не только документируют реальность, но и философски осмысливают ее – на самых высоких мировоззренческих и эмоциональных регистрах. История Украины предстает у Буковского в контексте мировой проблематики, раскрывая самые драматические эпизоды народной жизни через яркие, правдивые, глубоко укоренившиеся в большом и малом времени человеческие личности", – подчеркнул Тримбач.

В свою очередь, директор Киево-Могилянской Бизнес-Школы, член жюри Премии имени Василия Стуса Александр Саврук отметил, что культура вместе с образованием должны воссоздать следующие поколения и заложить фундамент.

"Должны быть люди-камертоны, способные это сделать, осмыслив актуальные контексты. Такие черты характерны для деятелей, получающих Премию имени Василия Стуса. Культура вместе с образованием должны воссоздать следующие поколения, заложить фундамент. осмыслив актуальные контексты. Такие черты характерны для деятелей, получающих Премию имени Василия Стуса", – сказал Саврук.

Отметим, Буковский – украинский кинорежиссер-документалист, актер, представитель критической школы украинской документалистики.

Кроме того, он – народный артист Украины (2008), обладатель Ордена "За заслуги" III степени (2021). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2004) за 9-серийный телефильм "Война. Украинский счет" (2003).

В 2017 году получил Первую национальную кинопремию "Золотая Волга" за ленту "Главная роль" в номинации "Лучший документальный фильм". В 2023 году состоялась премьера фильма "Иван и Марта" о супругах Иване и Марте Дзюб – над лентой режиссер работал с 2018 года.

Творческое наследие лауреата насчитывает более 40 кинофильмов, среди которых в частности фильм "Живые" (2008) об украинцах, переживших Голодомор 1932-1933 годов. В 2014 году Сергей Буковский создал Мастерскую. Это – мастерская документального кино для молодых кинематографистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявили о сложении своих полномочий. Причиной стал скандал в коллективе из-за предложения дополнить в 2023 году премию новыми номинациями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!