Назаров обругал Z-ботов и обвинил их в рабстве: за крошки с барского стола творят мерзкие дела

Российский актер и звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров, которого ненавидят россияне из-за критики Кремля и пропагандистов, в очередной раз написал стихотворение, адресованное согражданам. В этот раз темой его поэзии стали так называемые боты, которые ради милостыни готовы на все.

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Он красноречивой речью обругал их и обвинил в рабстве и "служении" боссу, которым, вероятно, является диктатор Владимир Путин. Это стихотворение не могли обойти росмедиа, поэтому попыталась высмеять актера, прокомментировав его видео так: "У Назарова кипит от ботов, и он решил высказать все, что о них думает. В очередном стихотворении, конечно же".

"Убл*дочное стадо ботов, / Уп*ротая гнилью грязь, / Работа ваша не работа, / А буква Z у слова "мразь". / За подаяния и обрезки, / За крошки с барского стола, / Распространяя дух свой мерзкий, / Творите мерзкие дела", – поэтически высказался Дмитрий Назаров, который сейчас живет с женой во Франции.

Он также обратил внимание, что боты славятся тем, что свои тексты пишут почти идентично друг другу. Как он говорит, "как босс надиктовал". В частности, он не побоялся заявить, что Z-боты распространяют только вонь.

"Десятки текстов под копирку, / Как вам ваш босс надиктовал. / Вы от людей – пустая дырка, / На теле родины – провал. / Вас ваши матери до срока / Из чрева выбросили вон, / Поскольку пахли вы жестоко, / Распространяя смрад и вонь. / Вот вам мое разоблачение, / Ваш мозг спиной обязан знать: / одно у вас предназначение / За грошек медненький вонять", – закончил свою речь россиянин.

Стоит отметить, что это стихотворение могло быть вполне обычным криком души, ведь Назарову россияне регулярно пишут "приятные пожелания". Вероятно, именно их он считает ботами.

Ранее OBOZ.UA писал, что россияне обвинили Назарова в отработке антивоенной методички из-за его просьбы "не убивать". Это резкое заявление не понравилось "настоящим патриотам", из-за чего они обругали артиста.

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