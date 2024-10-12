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Назаров обругал Z-ботов и обвинил их в рабстве: за крошки с барского стола творят мерзкие дела

Катерина Галущенко
Люди
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Назаров обругал Z-ботов и обвинил их в рабстве: за крошки с барского стола творят мерзкие дела

Российский актер и звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров, которого ненавидят россияне из-за критики Кремля и пропагандистов, в очередной раз написал стихотворение, адресованное согражданам. В этот раз темой его поэзии стали так называемые боты, которые ради милостыни готовы на все.

Видео дня

Он красноречивой речью обругал их и обвинил в рабстве и "служении" боссу, которым, вероятно, является диктатор Владимир Путин. Это стихотворение не могли обойти росмедиа, поэтому попыталась высмеять актера, прокомментировав его видео так: "У Назарова кипит от ботов, и он решил высказать все, что о них думает. В очередном стихотворении, конечно же".

"Убл*дочное стадо ботов, / Уп*ротая гнилью грязь, / Работа ваша не работа, / А буква Z у слова "мразь". / За подаяния и обрезки, / За крошки с барского стола, / Распространяя дух свой мерзкий, / Творите мерзкие дела", – поэтически высказался Дмитрий Назаров, который сейчас живет с женой во Франции.

Он также обратил внимание, что боты славятся тем, что свои тексты пишут почти идентично друг другу. Как он говорит, "как босс надиктовал". В частности, он не побоялся заявить, что Z-боты распространяют только вонь.

"Десятки текстов под копирку, / Как вам ваш босс надиктовал. / Вы от людей – пустая дырка, / На теле родины – провал. / Вас ваши матери до срока / Из чрева выбросили вон, / Поскольку пахли вы жестоко, / Распространяя смрад и вонь. / Вот вам мое разоблачение, / Ваш мозг спиной обязан знать: / одно у вас предназначение / За грошек медненький вонять", – закончил свою речь россиянин.

Стоит отметить, что это стихотворение могло быть вполне обычным криком души, ведь Назарову россияне регулярно пишут "приятные пожелания". Вероятно, именно их он считает ботами.

Назаров обругал Z-ботов и обвинил их в рабстве: за крошки с барского стола творят мерзкие дела

Ранее OBOZ.UA писал, что россияне обвинили Назарова в отработке антивоенной методички из-за его просьбы "не убивать". Это резкое заявление не понравилось "настоящим патриотам", из-за чего они обругали артиста.

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