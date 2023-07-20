Навсегда окутаны тайной: шесть знаменитостей, которые пропали без вести – их так и не нашли. Фото

На протяжении 20 столетия и в начале 21-го несколько мировых знаменитостей пропали без вести – их больше никогда не видели и не слышали. С их исчезновением связаны многочисленные теории заговора, вплоть до версий с каннибализмом.

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Среди пропавших – известные политики, актеры и спортсмены. OBOZREVATEL рассказывает о шести из них.

Шон Флинн

Актер и фотожурналист, сын актеров Эррола Флинна и Лили Дамиты, Шон Флинн пропал без вести 6 апреля 1970 года в возрасте 28 лет. Он с группой журналистов тогда находился в Камбодже на правительственной пресс-конференции. Флинн и его коллега-фотожурналист Дана Стоун были схвачены коммунистическими партизанами, и больше их никто не видел и не слышал. Мать Флинна потратила немало средств на поиски своего сына, он был официально объявлен мертвым в 1984 году.

Конни Конверс

Конни Конверс, американская певица 1950-х, автор песен и музыкант, пропала без вести в августе 1974 года. По словам семьи и друзей, она страдала от депрессии и эмоционального выгорания. Всего через несколько дней после своего 50-летия Конверс отправила своим близким письма, в которых объясняла, что хочет начать все сначала. Она собрала вещи в свой Volkswagen Beetle и уехала из дома в Мичигане. С тех пор ее семья ничего о ней не слышала. Ее брат Филипп считает, что она покончила жизнь самоубийством.

Бизон Дил

Бизон Дил (при рождении Брайан Карсон Уильямс) был известным американским баскетболистом. 6 июля 2002 года вместе со своей девушкой Сереной Карлан, шкипером Бертраном Сальдо и братом Майлзом Дабордом (урожденный Кевин Уильямс) отплыли с Таити на яхте. Последний раз их видели 8 июля.

20 июля Даборд пришвартовался один на Таити. На яхте были обнаружены залатанные отверстия, похожие на пулевые. После задержания брат Бизона позвонил матери, чтобы сказать, что он никогда не причинил бы вреда своему брату и что он не сможет выжить в тюрьме.

Расследование ФБР и французской полиции пришло к выводу, что, вероятнее всего, Даборд застрелил троих своих спутников и выбросил тела в открытый океан, поэтому найти их останки невозможно.

Даборд покончил жизнь самоубийством в сентябре 2002 года, приняв большую дозу инсулина. После его смерти никаких новых зацепок найти не удалось и расследование было прекращено.

Майкл Рокфеллер

Майклу Рокфеллеру, сыну губернатора Нью-Йорка Нельсона Рокфеллера, было 23 года, когда он начал коллекционировать произведения искусства и увлекся туристической фотографией. В ноябре 1961 года он отправился в джунгли Новой Гвинеи, чтобы провести время с папуасскими племенами асматов, и пропал без вести.

Несмотря на две недели поисков и наличие свидетеля, якобы видевшего его купающимся в океане, его тело так и не нашли. Официальной причиной смерти было названо утопление, но, согласно теориям заговора, его могли похитить или даже съели акулы. Еще одна версия связана с каннибализмом, поскольку племена асматов были каннибалами и иногда убивали людей во время ритуалов.

Амелия Эрхарт

Амелия Эрхарт была была одной из первых женщин-летчиц. Она известна тем, что попыталась совершить первое кругосветное путешествие женщины на самолете. Однако именно во время самого длинного отрезка ее полета 2 июля 1937 года она, ее самолет и штурман Фредерик Нунан пропали без вести.

Вскоре они были объявлены потерянными в море, больше их никто не видел. Некоторые считают, что Амелия затонула в Тихом океане недалеко от острова Хауленд, который находился к северу от пункта назначения.

Джо Пихлер

Актер Джо Пихлер, звезда фильмов о Бетховене, исчез 5 января 2006 года. В тот день он виделся с друзьями, а через четыре дня его машину нашли брошенной недалеко от Сиэтла. Его родные сообщили журналистам, что полиция нашла в машине парня записку, в которой он просил передать его вещи младшему брату. Предполагалось, что он покончил жизнь самоубийством, но его тело так и не было найдено. Пихлеру было 18.

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