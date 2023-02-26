Навели дуло на посольство РФ: ''Пташка'' из ''Азовстали'' на танке спела ''Червону калину'' и разозлила россиян

Защитница "Азовстали", парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" спела "Ой у лузі червона калина" верхом на российском танке в Берлине. Его дуло было символически направлено на посольство России.

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Под видео героини в TikTok мгновенно набежали граждане страны-террориста, которые начали оскорблять украинку и заявлять, что к танку несут цветы. Потуги россиян только рассмешили "Пташку" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На видео, снятом у посольства РФ, Екатерина Полищук сидит на танке и поет вместе с украинцами и немцами, пришедшими выразить свою антивоенную позицию.

На одном из своих видео, где парамедик еще на земле, она объясняет, куда направлено дуло танка. На кадрах видно, что с ней пришли не менее нескольких сотен человек.

За сутки ролик собрал почти миллион просмотров на странице "Пташки". Обиженные россияне, увидевшие сообщение украинки, мгновенно стали писать о том, что "Германия поддерживает Россию", и о "тысячи цветов", которые принесли к танку их же соотечественники-эмигранты.

На слова разъяренных врагов Екатерина Полищук отреагировала лаконично: "Узкие бомбят в комментариях".

Ранее OBOZREVATEL писал, что "Пташка" ответила на упреки из-за своих дипломатических поездок. Героиня согласилась, что она не дипломат, но напомнила: военнослужащей она тоже не была, когда защищала Мариуполь.

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