Наташа Королева призналась, что имеет внебрачную дочь с другом-геем из США. Видео

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева на телевидении призналась, что у нее есть дочь. Она помогла стать отцом своему другу-гею из США.

Артистка предоставила свой биологический материал для суррогатного материнства. Об этом Королева рассказала своему мужу и 19-летнему сыну в программе "Секрет на миллион" на НТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, девочке сейчас два года, она живет в городе Сан-Франциско. Певица также показала совместное фото с ребенком на руках. Она отметила, что было тяжело поделиться такой информацией, поскольку общество может принять ее негативно.

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Муж Королевой Сергей Глушко был поражен ее заявлением, но сказал, что с радостью к этому относится. Певица добавила, что беременность у суррогатной матери протекала тяжело, но в итоге все сложилось хорошо.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Наташа Королева призналась, что потеряла девственность после замужества с композитором Игорем Николаевым. Пара поженилась, когда артистке было 19 лет.