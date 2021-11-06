Каменских стала блондинкой: певица сменила имидж для шоу 'Маска'. Фото

Украинская певица Настя Каменских кардинально сменила образ для третьего выпуска гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". Артистка поразила фанатов новой прической и цветом волос.

Обладательница длинных и темных кудряшек предстала перед зрителями с удлиненным каре пепельного цвета. Кадр с фотосессии перед эфиром вокалистка выложила на свою страницу в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Звезда часто экспериментирует с внешностью во время съемок музыкального шоу, поэтому и в этот раз она не ограничилась роскошным нарядом.

Перед судьями во 2 сезоне "Маски" Настя появилась в образе роковой блондинки с темными корнями. Холодный цвет волос оттеняло ярко-фиолетовое платье с воланами.

Видео дня

К блестящему наряду визажисты Каменских подобрали темный макияж с акцентом на глаза. Сексуальности звездному эксперту добавило откровенное декольте, почти полностью обнажившее ее грудь.

Добавим, что певица уже не впервые примеряет на себя подобную прическу, однако раньше она предпочитала теплые оттенки блонда. Однажды Настя даже призналась, что образ со светлыми волосами один из ее любимых.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Настя Каменских похвасталась подтянутой фигурой в красном бикини. Знаменитость выложила фотографию с семейного отдыха в Арабских Эмиратах.