Настя Каменских появилась в соблазнительном платье на частной вечеринке. Фото

Украинская певица Настя Каменских выступила на закрытом мероприятии в Киеве. Для выступления она выбрала длинное красное платье с соблазнительными разрезами с двух сторон, дополнив образ высокими кожаными сапогами того же цвета и черными колготками в сетку. Откровенности добавил глубокий вырез на груди.

Соответствующие фотографии звезда выложила в свой профиль в Instagram перед выступлением. Фанаты Каменских также не скупились на фотографии Насти на сцене. На них можно заметить, что платье обшито камнями и бахромой, а поддерживает форму благодаря корсету. (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы)

Артистка неоднократно говорила, что любит откровенные наряды и не видит в этом ничего провокационного. В ее блоге часто появляются фотографии в бикини, а образы еще долго обсуждают поклонники.

Видео дня

Факты о звезде:

• Настя Каменских дебютировала в 2006 году после создания дуэта "Потап и Настя".

• В 2017 году создала собственный проект NK и прекратила работу с продюсерским центром Mozgi.

• В 2019 году вышла замуж за своего бывшего коллегу Алексея Потапенко (Потап).

• Сейчас участвует в съемках шоу "Маска" на телеканале "Украина".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Каменских похвасталась длинными ногами в коротеньком платье на бретелях. Фотографии были сделаны в Хорватии, где она отдыхала с мужем.