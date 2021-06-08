Настя Каменских без макияжа сняла себя на видео в одном кружевном белье

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками видео, на котором показала, как выглядит без макияжа. Так, артистка подготавливалась ко сну и решила обратиться к фанатам.

Звезда появилась в пикантном наряде. Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Каменских позировала на камеру в кружевной ночной рубашке черного цвета. Также певица сделала небрежную высокую гульку на голове, и при этом на ее лице не было ни грамма косметики.

Знаменитость рассказала, что она всегда ложится рано спать, чтобы на следующий день пораньше проснуться и пойти на утреннюю пробежку.

Видео дня

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Ранее Каменских поделилась с поклонниками видео, на котором она запечатлена в черно-белом купальнике. Артистка продемонстрировала свою фигуру. Пляжный образ Каменских дополнила солнцезащитными очками. Певица позировала на камеру без макияжа и с легким пучком на голове.

Как сообщал OBOZREVATEL, Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Артистка дополнила пикантный образ стильной шляпой из длинными завязками, аккуратными серьгами и браслетом на руке.