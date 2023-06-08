Нашли секрет вечной молодости? Четыре актрисы, которые не изменились с годами. Фото

Подольше сохранить молодость и свежесть – цель всех известных красавиц, привыкших жить под прицелом папарацци. Некоторым удается десятилетиями удивлять поклонников своим подтянутым телом и кожей без возрастных изменений.

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Им уже далеко за 40, но на фото они смотрятся так же, как и в юности. OBOZREVATEL покажет 4 актрис, которые, похоже, нашли секрет вечной молодости (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Риз Уизерспун

Глядя на фото Риз Уизерспун, трудно догадаться, что ей уже исполнилось 47 лет. Актрисе удается без пластических операций поддерживать сияние и упругость кожи. Ее секрет в регулярном правильном уходе на дому и капсулах с коллагеном.

Джессика Альба

Звезда недавно разменяла пятый десяток, но совсем не выглядит на свой возраст. Ее лица почти не коснулись глубокие морщины. Альба рассказывала, что правильный образ жизни, хороший уход и сбалансированное питание в ее случае сотворили чудеса.

Энн Хэтэуэй

Актриса в свои 40 лет может похвастаться сияющей кожей, естественным румянцем и пухлыми щечками. Визиты к звездному косметологу и комплекс процедур "Красная дорожка" помогли Хэтэуэй сохранить молодость.

Холли Берри

56-летняя звезда фильма "Женщина-кошка", похоже, и не думает стареть. Поговаривают, что причиной тому стал диабет, который у нее диагностировали в юности. Вынужденная диета положительно сказалась на лице знаменитости.

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