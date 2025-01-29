'Нашла стихотворение'. Вдова погибшего актера Алексея Хильского рассказала о мистической подсказке, на которую наткнулась в его вещах уже после смерти

Актриса Надежда Хильская, которая в августе 2023 года потеряла на фронте мужа, актера Алексея Хильского, непросто переживает его смерть. Артистка говорит, что время не заживляет боль от потери, однако она все чаще подсознательно чувствует присутствие любимого в своей жизни.

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Об этом актриса рассказала в интервью OBOZ.UA. Надежда Хильская поведала о мистических знаках, которые получает от мужа уже после смерти. В частности, о стихотворении, которое начиналось со слов "А теперь я умер".

Актриса говорит, что время никак не лечит ее раны: "Эта боль просто уже становится частью тебя. Ничего невозможно забыть. Когда столько лет между вами такие классные отношения, вы партнеры во всех смыслах этого слова – по жизни, профессии, родительству. Мы реально были хорошей семьей. Бывают периоды, когда мне постоянно хочется слушать его голос, смотреть видео. А иногда открываю – и быстро закрываю, потому что сердце разрывается: не сегодня, не могу сегодня. В то же время я все больше стала чувствовать, что он рядом с нами. Он все больше и больше становится частью меня. Я знаю, что это удивительно звучит, но часто слышу его голос в своей голове, интонации. Что-то смешное – он очень любил шутить".

"А вот снится очень редко, – продолжает Надежда Хильская. – Однажды пришла к нему на кладбище и попросила дать мне знак, увидимся ли мы когда-нибудь. И он пришел ко мне во сне. Сказал, что нынешняя моя жизнь – это всего лишь этап, а дальше мы еще будем вместе. А потом я зашла в ноутбук, и в его документах нашла стихотворение, которое он сохранил, – вероятно, понравился. Он начинался со слов "А теперь я умер". И там есть строчки: ты не можешь этого знать, но я наблюдаю за тобой. Не могу тебя утешить, когда ты плачешь, но всегда рядом. И это тоже был ответ на мой вопрос".

Полное интервью с Надеждой Хильской читайте здесь.

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