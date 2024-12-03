'Наше солнце сходит': Дикусар, который служит в ВСУ, обратился к украинцам с передовой после длительного молчания

Украинский хореограф и танцовщик Дмитрий Дикусар, который с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ и защищает Родину от российских оккупантов, после длительного молчания в сети вышел на связь. Прямо с передовой он обратился к согражданам и отметил, что наш народ невероятно смел и силен.

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Соответствующая публикация появилась на Facebook-странице 39-летнего защитника. Он поделился с подписчиками новой фотографией, где предстал перед камерой в военной амуниции.

"Думы мои, думы… Не буду много писать, потому что снова обзовут "разжигателем межнациональной розни" и удалят пост. Просто напоминаю, что мы одно целое, я вас люблю и это никому не изменить, мои смелые и сильные украинцы. Наше солнце восходит!", – написал хореограф.

Неожиданное появление Дмитрия Дикусара в соцсетях вызвало радость у его поклонников. В комментариях украинцы оставили много добрых слов и поблагодарили военнослужащего за то, что встал на защиту нашей Родины.

"Дмитрий, благодарим Вас за защиту. Божьего благословения".

"Невероятный танцовщик, невероятный воин, невероятный украинец. Будьте осторожны".

"И мы Вас любим и очень благодарны".

Напомним, в прошлый раз хореограф вышел на связь в день своего 38-летия, 24 октября. Тогда он отметил, что очень любит, когда этот праздник приходится на будние дни и счастлив, что 2024 год не стал исключением. Дмитрий Дикусар написал: "Наверное, Бог слышит меня, потому что сегодня я тоже имел "выступление" со своей командой. Не то, что вы привыкли видеть, но оно гораздо ценнее для меня. Кацапне было больно! К сожалению, это не вернет жизнь нашим друзьям и близким. Но, сохранит жизнь другим".

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