Народной артистке Украины грозит до 12 лет тюрьмы за коллаборационизм: ездила в Москву и прославляла "русский мир"
Звезде театра имени Николая Кулиша, народной артистке Украины Ружене Рублевой, которая перешла на сторону россиян во время оккупации Херсона, грозит до 12 лет тюрьмы. Прокуроры Ровенской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт, в котором инкриминируют ей коллаборационную деятельность.
Предательница стала рупором Кремля и активно участвует в пропагандистских мероприятиях, которые устраивает враг, в том числе и в Москве. Об этом говорится на сайте Ровенской областной прокуратуры (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Выступала артистка-коллаборантка и во время концерта, организованного государством-агрессором и посвященного "вхождению в состав Российской Федерации новых территорий", а именно Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в сопровождении "хора войск национальной гвардии Российской Федерации", – отметили прокуроры.
Акт направлен в Ровенский городской суд, а досудебное расследование осуществляло Управление СБ Украины в Ровенской области. Коллаборантке инкриминируют ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, еще в конце лета 2022 года стало известно, что Рублева пошла на сотрудничество с врагом – она заручилась поддержкой пророссийской "администрации" города и назначила себя руководительницей музыкальных школ № 1 и № 3.
Пока россияне терроризировали многострадальный Херсон, Рублева учила детей развлекать их и прославлять Россию через музыку и пение.
Где сейчас находится коллаборантка – неизвестно. В феврале 2023 года появилась информация, что она готовила моноспектакль в оккупированном городе Геническ.
Весной предательница засветилась в Анапе, где развлекала российских военных преступников.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили коллаборантку, работавшую на РФ во время оккупации правобережной части Херсонской области. Подробнее об этом – читайте по ссылке.
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