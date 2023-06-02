Наркотики, тюрьма, смерть: дети знаменитостей, которые сами сломали свою судьбу. Фото

Многие дети популярных людей окончили свою жизнь негативно – наркотики, тюрьма, смерть. У них была уникальная возможность достичь успеха и славы, но их судьба оказалась неблагоприятной из-за несчастного стечения обстоятельств или вредных привычек, что полностью разрушило все их шансы.

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OBOZREVATEL сделал подборку самых известных детей знаменитостей, которые "сломали себе судьбу". Среди них – Камерон Дуглас, Гийом Депардье, Сэйдж Сталлоне.

Камерон Дуглас

37-летний Камерон, сын актера Майкла Дугласа из его первого брака с Диандрой Лукер, борется с наркозависимостью. Также он имел проблемы с законом, в результате чего провел время в тюрьме. Его борьба с наркотиками началась в 13 лет и несмотря на все усилия отца, Камерон так и не смог преодолеть эту опасную зависимость. Единственный фильм, в котором сыграл Камерон вместе с отцом и дедом, называется "Семейные ценности". Однако после этого проекта молодой человек не смог продолжить свою творческую карьеру, и начались неприятности, связанные с нарушением закона.

В 2010 году Камерон Дуглас был осужден на пять лет тюремного заключения за хранение и распространение наркотиков. Год спустя ему было добавлено еще 4,5 года за употребление наркотиков внутри тюрьмы. Возникали слухи о сотрудничестве Камерона с следствием, из-за чего он стал не в пользу у других заключенных. Однажды в тюрьме Камерон столкнулся с жестоким насилием, в результате которого он получил перелом ноги и пальца на руке.

Гийом Депардье

Сын актера Жерара Депардье, Гийом, имел непростую жизнь, страдал от алкозависимости и находился в тюрьме. Он имел напряженные отношения с отцом. Параллельно с тем, жизнь Гийома была схожа с жизнью его знаменитого отца.

Молодой человек неоднократно попадал в тюрьму и страдал от проблем с алкоголем. Кроме того, Гийом боролся с диабетом, но его жизнь прервалась в результате заражения вирусом, который вызвал скоропротекающую пневмонию.

Сэйдж Сталлоне

Сын актера Сильвестра Сталлоне, Сейдж, скончался в возрасте 36 лет. Трагическое событие произошло 13 июля 2012 года, когда его тело было обнаружено в его доме в Лос-Анджелесе.

В СМИ появились различные сообщения о причинах смерти Сейджа Сталлоне, включая утверждения о передозировке наркотиками, однако его друзья опровергали такие утверждения. По официальной версии, причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный атеросклерозом.

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