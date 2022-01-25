Нардепка Скороход впервые сменила образ после смерти Полякова

Народный депутат Анна Скороход, невеста умершего нардепа Антона Полякова, впервые после смерти возлюбленного изменила образ. Политик пришла на заседание с распущенными локонами и ярким макияжем.

Отметим, что долгое время после трагического инцидента нардепка носила траурную одежду и заплетала волосы в колосья. Фотографиями поделился корреспондент издания Telegraf (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что Скороход покрасила русые волосы в блонд и сменила прическу. Возлюбленная покойного Полякова накрутила волосы и распустила их.

Политик все еще выбирает исключительно черную одежду. В этот раз на ней также был траурный нарад в красный цветочный принт.

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"Изюминкой" образа стал яркий макияж с акцентом на красные губы. На одном из фото нардепка улыбалась, глядя в камеру.

Отметим, что до смерти Антона Полякова его избранница часто распускала волосы и экспериментировала с мейк-апом, однако позже выбирала более скромные образы.

Кратко о личности:

Анна Скороход – народный депутат Украины 9-го созыва. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств и Национальную академию внутренних дел Украины. 3 июля 2020 года Анна Скороход стала членом депутатской группы "За майбутнє".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, третий президент Украины Виктор Ющенко сменил образ перед Новым Годом. Политик отпустил седые усы и бороду.