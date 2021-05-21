Наоми Кэмпбелл показала трогательное фото с мамой

Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл поделилась архивным фото, на котором позировала со своей мамой. Так, маленькая девочка крепко обняла своего самого родного человека за талию.

Соответствующий снимок опубликован на странице знаменитости в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Будущая звезда появилась в кадре с ослепляющей улыбкой, в белой футболке и штанах бежевого цвета. Наоми решила обнять маму в тот момент, когда женщина танцевала во время вечеринки с друзьями.

Мама супермодели Валери Моррис на архивном изображении была в светлых джинсах, топе с ярким принтом, а в руке она держала бокал с напитком. Женщина одной рукой обняла маленькую дочь, когда та прибежала к ней сфотографироваться.

Напомним, что ранее Валери Моррис поздравила дочь с материнством. Она поделилась с поклонниками тем же трогательным снимком, что и знаменитость, на котором изображены ножки новорожденной.

Однако пока остается неизвестным, как именно малышка появилась на свет. Предполагается, что Кэмпбелл прибегла к услугам суррогатной матери.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 39-летняя актриса Натали Дормер, которая известна ролями в сериалах "Игра престолов" и "Тюдоры", впервые стала мамой. Радостное событие произошло еще в январе, но поделиться этим знаменитость решила только сейчас.