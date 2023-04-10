Наоми Кэмпбелл, Дженнифер Лопес и другие: пять знаменитостей, которые верят в магию и проводят "особенные" ритуалы
Многие люди во всем мире верят в магию и потустороннее измерение, а некоторые даже решаются прикоснуться к магическому. Всемирно известные звезды не стали исключением. Они уверены, что именно "особые ритуалы" помогают им в личной жизни и карьерном росте.
Впрочем, нередко знаменитости "колдуют" и ради развлечения. Сайт StarsInsider назвал известных певцов, моделей и актеров, которые поделились своим опытом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Кэти Перри
Кэти Перри никогда не страдала из-за отсутствия внимания со стороны мужчин. Этого, считает исполнительница, она добилась самостоятельно. В 2014 году певица призналась журналистам Cosmopolitan: "Я не остаюсь одинокой надолго. Я ношу много розового кварца, который привлекает мужчин".
Хизер Грэм
В 2009 году киноактриса рассказала, что она и ее друзья сделали ведьминский алтарь, который "отправлял Бараку Обаме положительную энергию" в надежде, что он станет следующим президентом. "Это просто для развлечения. Мы никогда не сглазим кого-то злыми заклинаниями", – уверяла Грэм.
Наоми Кэмпбелл
Супермодель рассказала журналу People, что верит в целительную силу кристаллов и никогда не путешествует без них. Кстати, в кристаллы-обереги верят и многие другие известные красавицы, например Адель.
Дженнифер Лопес
Поклонники Лопес давно поговаривают, что успешной карьере звезда обязана своей крестной матери, которая якобы обратилась к тайной афро-карибской религии Сантерии, чтобы ее крестница добилась успехов.
Рейчел Тру
Американская актриса рассказывала, что делала расклад на картах таро, прежде чем сняться в одном из фильмов. Она увлекается эзотерикой и магией.
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