Наоми Кэмпбелл, Дженнифер Лопес и другие: пять знаменитостей, которые верят в магию и проводят ''особенные'' ритуалы

Многие люди во всем мире верят в магию и потустороннее измерение, а некоторые даже решаются прикоснуться к магическому. Всемирно известные звезды не стали исключением. Они уверены, что именно "особые ритуалы" помогают им в личной жизни и карьерном росте.

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Впрочем, нередко знаменитости "колдуют" и ради развлечения. Сайт StarsInsider назвал известных певцов, моделей и актеров, которые поделились своим опытом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кэти Перри

Кэти Перри никогда не страдала из-за отсутствия внимания со стороны мужчин. Этого, считает исполнительница, она добилась самостоятельно. В 2014 году певица призналась журналистам Cosmopolitan: "Я не остаюсь одинокой надолго. Я ношу много розового кварца, который привлекает мужчин".

Хизер Грэм

В 2009 году киноактриса рассказала, что она и ее друзья сделали ведьминский алтарь, который "отправлял Бараку Обаме положительную энергию" в надежде, что он станет следующим президентом. "Это просто для развлечения. Мы никогда не сглазим кого-то злыми заклинаниями", – уверяла Грэм.

Наоми Кэмпбелл

Супермодель рассказала журналу People, что верит в целительную силу кристаллов и никогда не путешествует без них. Кстати, в кристаллы-обереги верят и многие другие известные красавицы, например Адель.

Дженнифер Лопес

Поклонники Лопес давно поговаривают, что успешной карьере звезда обязана своей крестной матери, которая якобы обратилась к тайной афро-карибской религии Сантерии, чтобы ее крестница добилась успехов.

Рейчел Тру

Американская актриса рассказывала, что делала расклад на картах таро, прежде чем сняться в одном из фильмов. Она увлекается эзотерикой и магией.

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