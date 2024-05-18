'Нам тоже страшно, но со временем утро снова станет добрым': O.Torvald выпустили песню о мобилизации и обратились к украинцам

Украинская группа O.Torvald накануне вступления в силу нового закона о мобилизации выпустила клип на песню "Амстердам" и обратилась к украинцам. История, рассказанная в видео, частично основана на реальных событиях, ведь музыканты вдохновились реальным воином с позывным "Амстердам".

Столица Нидерландов в песне имеет двойное значение. Название композиции одновременно символизирует город свободных людей и является прямой отсылкой к отважному поступку побратима Жени Галича. Об этом фронтмен группы и военный рассказал в комментарии OBOZ.UA.

В клипе он снялся с автором группы The Armo Романом Чухмаренко. Звезды рассказали историю украинца, который прощается с привычной жизнью и родными улицами.

Релиз клипа состоялся 17 мая. Дату выбрали не случайно. Как объяснили музыканты, клипом и песней они хотели поддержать украинцев в сложные времена.

"Мы не можем закрывать глаза на общую ситуацию в стране. Нам тоже страшно, нам тоже непонятно, как жить дальше. Трудная реальность давит на каждого из нас, но все равно хочется мечтать об этом "далеком Амстердаме" и надеяться на то, что" со временем утро снова станет добрым", – написали артисты.

"Амстердам" – надпись на форме военного в конце видео – это реальный позывной украинского воина, который в марте 2022 года встал на защиту страны.

"Когда была написана песня "Амстердам", мы думали, что она о надежде на то, что рано или поздно все это непременно будет, и мы можем мечтать о довоенном Киеве, о путешествиях. Но когда решили снимать клип на эту песню, в моей голове всплыла история моего побратима, который сейчас защищает Украину от рашистских захватчиков. Он всегда мечтал побывать в Амстердаме, но ни разу до войны там так и не побывал. Вместо того чтобы убегать от защиты своей страны, он в марте 2022 года вступил в ряды Вооруженных Сил. И у него есть позывной "Амстердам", – рассказал OBOZ.UA Женя Галич.

Клип тепло встретили слушатели, которые поняли замысел O.Torvald. Они вместе с музыкантами вспомнили мирный Киев и выразили надежду, что после победы над Россией смогут пережить это чувство снова.

Ранее OBOZ.UA писал, что Женя Галич в свой юбилей попросил украинцев сделать ему подарок и "поблагодарил" их откровенными фото.

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