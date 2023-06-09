Налчаджиоглу с молодой супругой публично поздравил дочь от Лорак с 12-летием: как выглядит девочка. Фото

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, 45-летний турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поздравил их общую дочь Софию с днем рождения. К 12-летней виновнице торжества обратилась и его новая супруга, визажистка из Киева Лилия Реус. Мужчина удивил поклонников взрослым внешним видом своей наследницы.

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Свои поздравления новоиспеченные супруги разместили в Instagram. Напомним, Ани Лорак родила единственную дочь в Киеве, а через год состоялось ее крещение. Крестным отцом именинницы стал кремлевский шут Филипп Киркоров, мамой – украинский политик Ирина Бережная (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"С днем рождения, моя любовь", – написал в Instagram Мурат, прикрепив общую фотографию. 26-летняя Лилия также оставила приятные слова для дочери Налчаджиоглу и Лорак: "С днем рождения, маленькая принцесса".

Второе фото, которое разместил бизнесмен, явно свежее. Ведь видно, как подросла София. Судя по всему, Лорак разрешает ей экспериментировать над внешностью, так как девочка покрасила волосы, сделав светлые пряди.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу пробыли в браке почти 10 лет. Знаменитости расписались 15 августа 2009 года и развелись 31 января 2019 года. К слову, мужчина, у которого турецкое гражданство, принял решение во время полномасштабного вторжения жить в Украине и развивать здесь бизнес. Сейчас же Каролина встречается с "творцом позитивной кармы", испанцем Исааком Виджраку.

Как недавно рассказал OBOZREVATEL, Мурат Налчаджиоглу присоединился к уничтожению оккупантов. Уроженец Турции показал именные снаряды, которые украинские герои "отправляют" врагам. Он с первого дня войны поддерживает наш народ.