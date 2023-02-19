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Надя Дорофеева исполнила последнюю волю погибшего Героя Украины: перед боем всегда смотрел ее клип

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
1,9 т.
Надя Дорофеева исполнила последнюю волю погибшего Героя Украины: перед боем всегда смотрел ее клип

Майор 72-й бригады имени Черных запорожцев, Народный герой Украины, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени Андрей Верхогляд, который погиб на фронте в июне прошлого года, при жизни часто шутил, что следующее воинское звание ему будет вручать украинская певица Надя Дорофеева. Именно под ее трек "Горит" боец всегда шел в бой – для него это была своеобразная примета, гарантирующая, что битва будет победной. Артистка исполнила последнюю волю погибшего защитника. 

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В январе герою посмертно присвоили звание подполковника. Дорофеева, по приглашению супруги Верхогляда, которая не забыла о просьбе любимого, приехала в родной город бойца Звягель, где он был похоронен. Там, в кругу семьи, и состоялась церемония вручения погон, сообщается в сюжете ТСН

"Есть у нас на войне одна штука. Намечается бой, колонна идет, мы смотрим клип Нади Дорофеевой "Горит". "Горит русня", оно под это подходило. Послушали "Горит" и бой будет классный, все будет четко", – процитировала слова покойного мужа Марина Верхогляд. 

Надя Дорофеева исполнила последнюю волю погибшего Героя Украины: перед боем всегда смотрел ее клип

А на 27-летие воина, которое он праздновал на передовой в кругу сослуживцев, друзья организовали Андрею видеопоздравление от Дорофеевой. После этого он убедился, что хочет получить погоны подполковника именно от знаменитости, и рассказал о планах супруге. 

Надя Дорофеева исполнила последнюю волю погибшего Героя Украины: перед боем всегда смотрел ее клип

Артистка не могла отказать в такой просьбе. В Звягеле она встретилась с семьей погибшего героя, в частности, с трехлетней дочкой Верхогляда, которая все еще продолжает искать папу, хотя уже знает, что он на небе. 

Надя Дорофеева исполнила последнюю волю погибшего Героя Украины: перед боем всегда смотрел ее клип

Дорофеева исполнила последнюю волю защитника Украины, которому когда-то записывала поздравление с днем рождения. На кладбище состоялась церемония вручения посмертно звания подполковника Андрею Верхогляду. 

Надя Дорофеева исполнила последнюю волю погибшего Героя Украины: перед боем всегда смотрел ее клип

Как писал OBOZREVATEL ранее, Дорофеева раскаялась за свою позицию касательно России до полномасштабного вторжения. Исполнительница не скрыла, что долгое время была нейтральной к РФ. Она сообщила, что только сейчас осознала многие важные вещи. 

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