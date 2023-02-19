Надя Дорофеева исполнила последнюю волю погибшего Героя Украины: перед боем всегда смотрел ее клип

Майор 72-й бригады имени Черных запорожцев, Народный герой Украины, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени Андрей Верхогляд, который погиб на фронте в июне прошлого года, при жизни часто шутил, что следующее воинское звание ему будет вручать украинская певица Надя Дорофеева. Именно под ее трек "Горит" боец всегда шел в бой – для него это была своеобразная примета, гарантирующая, что битва будет победной. Артистка исполнила последнюю волю погибшего защитника.

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В январе герою посмертно присвоили звание подполковника. Дорофеева, по приглашению супруги Верхогляда, которая не забыла о просьбе любимого, приехала в родной город бойца Звягель, где он был похоронен. Там, в кругу семьи, и состоялась церемония вручения погон, сообщается в сюжете ТСН.

"Есть у нас на войне одна штука. Намечается бой, колонна идет, мы смотрим клип Нади Дорофеевой "Горит". "Горит русня", оно под это подходило. Послушали "Горит" и бой будет классный, все будет четко", – процитировала слова покойного мужа Марина Верхогляд.

А на 27-летие воина, которое он праздновал на передовой в кругу сослуживцев, друзья организовали Андрею видеопоздравление от Дорофеевой. После этого он убедился, что хочет получить погоны подполковника именно от знаменитости, и рассказал о планах супруге.

Артистка не могла отказать в такой просьбе. В Звягеле она встретилась с семьей погибшего героя, в частности, с трехлетней дочкой Верхогляда, которая все еще продолжает искать папу, хотя уже знает, что он на небе.

Дорофеева исполнила последнюю волю защитника Украины, которому когда-то записывала поздравление с днем рождения. На кладбище состоялась церемония вручения посмертно звания подполковника Андрею Верхогляду.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Дорофеева раскаялась за свою позицию касательно России до полномасштабного вторжения. Исполнительница не скрыла, что долгое время была нейтральной к РФ. Она сообщила, что только сейчас осознала многие важные вещи.

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