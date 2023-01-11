''Начало 2023 для всех украинцев'': жена Ткача насмешила пародией от талантливой дочери. Видео

Супруга юмориста Виктория Ткач любит повеселить своих поклонников забавными видео, звездой которых является маленькая копия Юрия Ткача. Лиза давно запала в сердца многих украинцев, так как она переняла у папы его харизму, чувство юмора и актерские данные. Любимая комика поделилась уморительным видео, в котором многие пользователи сети увидели себя.

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Виктория опубликовала ролик в своем Instagram. На нем Лиззи запечатлена с мокрыми волосами, танцующей в ванной комнате. Девочка изобразила на камеру смешную гримасу, напомнив своего отца (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Лиззи и ее начало 2023", – подписала видео мама будущей артистки. Комментаторы пошутили, что ребенок "бахнул" шампанского перед водными процедурами и отметили ее невероятную схожесть с Юрием Ткачом.

"Так это же маленькая копия Юрчика", "Это же отец и его таланты. Говорят, на детях гениев природа отдыхает, а тут она не отдыхает, а наоборот", "Не, ну это ж надо так... Полная копия папы", "Боже, это же копия Юры", "Гены не блохи, не перескакивают", "Юрчик в детстве", "Лиза такая смешная", – пишут восхищенные подписчики под роликом.

Один креативный комментатор уточнил, что этим видео можно описать не только начало нового года Елизаветы, но и настроение всех украинцев во время праздничных каникул. Для большей забавности Ткач наложила на отрывок пародии всем известную песню "Jingle Bells".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Юрий Ткач поднял настроение фолловерам видео, которое описывает жизнь нашего народа в условиях войны и отключений электроэнергии. Ролик стал вирусным и покорил пользователей сети.

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