На Злату Огневич в Чикаго напал таксист из-за 'конченого украинского языка': я вас ненавижу!

На украинскую певицу Злату Огневич в Чикаго (США) напал таксист. Мужчине не понравилось, что в его присутствии пассажиры говорят на украинском языке, поэтому он их обругал и высадил из автомобиля.

Команда артистки чуть не опоздала на самолет в Майами, однако их все же отвез другой таксист. Об этом она рассказала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Исполнительница поделилась, что по дороге в аэропорт она с членами команды встретилась с ненавистником украинского языка, обвинившим их в недостойном поведении из-за того, что в его присутствии они общались не на английском.

Видео дня

"Мы с командой опаздываем в аэропорт, потому что прямо сейчас на нас напал американским расист. Итак, мы вызвали Uber, приехал таксист – пожилой мужчина. Десять минут мы ехали, общались, а потом он нам выдает, что он нас сейчас высаживает у железнодорожной станции, потому что он больше не хочет слышать язык, на котором мы общаемся", – эмоционально сказала звезда.

Поведение таксиста шокировало украинцев, но они успели поинтересоваться, не расист ли он, на что получили утвердительный ответ.

"Мы просто в шоке. Спрашиваем его, расист ли он, а он говорит: "Да, я расист. Я вас ненавижу. Вы плохо себя ведете. Это невежливо – в моем присутствии, в присутствии американца, общаться на вашем конченом языке". Я впервые вижу такое за всю жизнь. Ни в одной стране со мной такого не бывало", – поделилась Огневич.

Певице и ее команде пришлось вызвать другой автомобиль, водитель которого, по ее словам, не агрессировал из-за их происхождения и языка, на котором пассажиры общались.

Как сообщал OBOZREVATEL, по дороге в США со Златой Огневич случилась беда. Из-за ракетных обстрелов российских оккупантов ее поезд остановили, поэтому артистке пришлось идти во Львов пешком по путям.