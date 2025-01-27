На войне погиб музыкант и поэт Михаил Микусь, который защищал Украину с 2022 года

На войне погиб украинский музыкант и поэт Михаил Микусь с позывным Небо. С 2022 года патриот из Тернополя защищал Родину от страны-агрессора в составе 5-й штурмовой бригады.

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Информацию о гибели бойца подтвердила пресс-служба Тернопольской Епархии ПЦУ в Facebook. Сообщается, что панихида по Михаилу состоится 27 января, в 19:00 в часовне Церкви святых Владимира и Ольги, а похоронят героя 28 числа в селе Магдалевка.

Тернопольская громада болезненно отреагировала на гибель Михаила. Его вспоминают как светлого человека, преданного своей стране.

"На фронте погиб Михаил "Небо" Микусь – военный, поэт, музыкант и светлый человек. Его имя навсегда останется символом мужества, таланта и любви к родной земле. Его путь – это пример самоотверженности, – сообщили в Епархии. – Михаил, выпускник Тернопольской школы №7 и ТНПУ им. В. Гнатюка, был не только филологом и музыкантом. Его поэтический сборник "Вселенная тысячи грез" стала голосом поколения, а его служение в составе 5-й отдельной штурмовой бригады – доказательством безграничной любви к Украине".

До полномасштабного вторжения Михаил Микусь давал концерты, писал песни и стихи. Его первый поэтический сборник "Вселенная тысячи грез" вышел в 2023 году.

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