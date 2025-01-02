На видео грандиозного возвращения Меган Маркл в Instagram заметили ляп, а принц Гарри оскандалился из-за фото сына

После продолжительного исчезновения из соцсетей Меган Маркл решила вернуться в Instagram и уже вызвала ажиотаж. Она поделилась с поклонниками коротким видео, где пробежалась по пляжу и оставила на песке короткую надпись – "2025".

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Однако, как пишет Daily Mail, пользователи сети заметили ляп на записи, что герцогиня Сассекская обнародовала в своем аккаунте. Вдобавок успел оскандалиться и ее избранник, принц Гарри, поскольку приказал удалить из Instagram фотографию со своим сыном Арчи.

В течение многих лет Сессексы не выходили на связь в своих социальных сетях, ведь, по их словам, сталкивались там с большим количеством негатива. Однако после того, как супруги отказались от своих королевских обязанностей и переехали в Америку, их позиция несколько изменилась. Так 1 января Меган Маркл поделилась с подписчиками небольшим видео. После публикации первого поста количество подписчиков на ее аккаунте выросло с 115 000 до более 733 тысяч, а также она получила "синюю галочку" от Meta. Как отметила в корпорации, это означает, что "учетная запись была проверена на основе активности пользователя в наших продуктах и предоставленной им информации или документов".

В ролике можно увидеть, как герцогиня Сассекская босиком бегает по пляжу, а затем пишет 2025 год на песке, что может быть намеком на начало новых проектов. Однако пользователи сети заметили, что принц Гарри, который вероятно стоял за камерой, потратил немало времени, чтобы создать "идеальный" ролик для жены. В начале видео, когда Меган Маркл бежит по побережью, чтобы найти идеальное место для надписи, в левом углу можно увидеть, что она проходит мимо другого "2025". Более того, на песке осталось много отпечатков ног, указывающих на то, что "идеальный" кадр был создан после нескольких попыток.

Появлением в соцсетях успел оскандалиться и муж Меган Маркл, принц Гарри, хотя и не публиковал посты на личных аккаунтах. Дело в том, что недавно младший сын Чарльза ІІІ взял своего наследника, 5-летнего Арчи на занятия в школу серфинга. Они вместе проводили время, катаясь на водном мотоцикле и доске, пишет New York Post. Совместную активность отца и сына успел снять профессиональный серфингист Райман Ван Бастолер, который обнародовал видео с несколькими фото на своей странице в Instagram.

Однако спустя некоторое время публикация спортсмена была обновлена. С ролика он убрал фотографию, где перед камерой предстал герцог Сассекский со своим сыном. Вероятно, изменить пост Райман Ван Бастолер решил по соответствующей просьбе принца Гарри. Известно, что Сассексы пытаются держать своих наследников подальше от публичности и почти не показывают их лиц в социальных сетях.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принц Гарри иронически высказался о разводе с Меган Маркл.

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