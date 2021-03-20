На шоу 'Холостяк' произошел первый страстный поцелуй. Фото

В пятницу, 19 марта, в третьем выпуске реалити "Холостяк" на телеканале СТБ состоялся первый поцелуй между главным героем Михаилом Заливако и участницей Юлией.

Так, пока участницы выясняли отношения и выдвигали свои претензии по поводу существования других конкуренток во втором доме, Юля (зайка) решила не терять время и пригласила Михаила на личный разговор.

Во время беседы с холостяком участница призналась, что соскучилась, и она не намерена выяснять отношения вместе с участницами проекта. В итоге в какой-то момент пара продемонстрировала страстный поцелуй. После этого Юлия не захотела отпускать Михаила к другим соперницам еще долго наслаждаясь поцелуем с мужчиной.

"Мне, правда, захотелось ее поцеловать. Было очень приятно. Юля хорошая. Да, я могу сказать, что она мне симпатична", – отметил Михаил.

Стоит отметить, что во время третьего выпуска холостяк отправил домой восемь девушек, а также предложил участницам съехаться в один дом.

Напомним, в первом выпуске реалити "Холостяк 11" появилась участница Анастасия из Днепра, которая, как оказалось, является порноактрисой под псевдонимом Адель.

Также на шоу пришла бывшая супруга экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана – Анна. Девушка предстала в эффектном длинном платье с разрезом, который подчеркнул ее ноги.

Кроме того, во время премьерного выпуска реалити "Холостяк" между главным героем Михаилом Заливако и участницей Анной произошел первый поцелуй. Мужчине очень понравилось оригинальное появление девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мишина поделилась впечатлениями от "Холостяк 11" и высказалась об участницах проекта. Она призналась, что некоторые девушки ведут себя неуважительно к себе, без ценности. Также артистку возмутил и тот момент, что между участницами существует "неприкрытое, грубое хамство".