На премии 'Оскар-2021' звездам разрешат находиться без масок

На вручении премии "Оскар-2021" знаменитости смогут присутствовать без медицинских масок во время работы камер в прямом эфире в воскресенье, 25 апреля.

Такое решение приняли организаторы. По словам сотрудника Академии, средства индивидуальной защиты не требуются для тех, кто будет позировать на камеру. Об этом пишет издание Variety.

Однако, когда гости будут находиться вне камер, их попросят надеть маски. Например, во время рекламных пауз. В Академии добавили, что вместимость аудитории будет ограничена до 170 человек.

Кроме того, знаменитостям предстоит сделать как минимум три теста на COVID-19.

Напомним, ранее представители киноакадемии опубликовали шорт-лист. Он состоит из девяти номинаций. Украинская писательница и кинорежиссер Ирина Цилык на своей странице в Facebook заявила, что ее фильм "Земля голубая, будто апельсин" и кинолента "Атлантида" Валентина Васяновича не попали в шорт-лист "Оскара", хотя ранее они вошли в длинный список претендентов.

15 марта объявили полный список претендентов на американскую премию "Оскар-2021".

"Оскар" – американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре "Долби" и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущими церемонии вручения премии "Оскар-2021" станут голливудский актер Брэд Питт и актриса Зендая. Также участие в церемонии вручения наград примут многие знаменитости.