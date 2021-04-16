На похороны принца Филиппа приедет его давняя подруга – СМИ

67-летняя Пенелопа Брэдборн, также известная как графиня Маунтбеттен из Бирмы, вошла в список гостей, которые будут присутствовать на похоронах принца Филиппа. Она познакомилась с монархом еще в 1990-х годах, когда он обучал ее вождению экипажа.

Издание Daily Mail пишет, что без близкой подруги герцога Эдинбургского не обходилось не одно важное мероприятие. В Букингемском дворце ее называют просто "а еще…" из-за того, что ее имя автоматически попадает в список приглашенных (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Представители королевской династии отметили, что королева Елизавета II столкнулась с "трудным выбором", поскольку на церемонии прощания смогут присутствовать только 30 человек из-за карантинных ограничений.

И тот факт, что графиня Маунтбеттен из Бирмы присоединится к членам королевской семьи на похоронах, свидетельствует лишь о том, насколько близкими были ее отношения с принцем Филиппом.

Кроме того, Пенелопа Брэдборн будет единственной из всех присутствующих на прощальной церемонии, кто не является ни прямым кровным родственником герцога, ни тем, кто был женат на кровном родственнике.

Пенелопа Брэдборн приедет на похороны Филиппа. Getty Images

Пенелопа Брэдборн была близкой подругой принца Филиппа. Getty Images

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что принц Гарри и его брат Уильям не будут идти рядом за гробом на похоронах своего дедушки, герцога Эдинбургского Филиппа. Место между ними займет их кузен Питер Филлипс.