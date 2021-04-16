На похорон принца Філіпа приїде його давня подруга – ЗМІ

Любов Блажко Люди 14:57, 16.04.2021 Оновлено: 15:01, 16.04.2021

67-річна Пенелопа Бредборн, також відома як графиня Маунтбеттен з Бірми, увійшла в список гостей, які будуть присутні на похоронах принца Філіпа. Вона познайомилася з монархом ще в 1990-х роках, коли він навчав її водінню екіпажу.

Видання Daily Mail пише, що без близької подруги герцога Единбурзького не обходився ні один важливий захід. У Букінгемському палаці її називають просто "а ще..." через те, що її ім'я автоматично потрапляє в список запрошених (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Представники королівської династії відзначили, що королева Єлизавета II зіткнулася з "важким вибором", оскільки на церемонії прощання зможуть бути присутніми тільки 30 чоловік через карантинні обмеження.

І той факт, що графиня Маунтбеттен з Бірми приєднається до членів королівської сім'ї на похоронах, свідчить лише про те, наскільки близькими були її стосунки з принцом Філіпом.

Крім того, Пенелопа Бредборн буде єдиною з усіх присутніх на прощальній церемонії, хто не є ні прямим кровним родичем герцога, ні тим, хто був одружений на кровному родичеві.

Пенелопа Бредборн приїде на похорон Філіпа.
Getty Images
Пенелопа Бредборн була близькою подругою принца Філіпа.
Getty Images

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що принц Гаррі та його брат Вільям не будуть іти поруч за труною на похороні свого дідуся, герцога Единбурзького Філіпа. Місце між ними займе їхній кузен Пітер Філіпс.

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