'На одной Украине не остановится': Цымбалюк 'разнес' Путина и жестко высмеял тех, кто игнорирует преступления РФ

Украинский актер Тарас Цымбалюк не смог сдержать свою злость и "прошелся" по всем тем, кто после терроров Российской Федерации, продолжает, хоть и косвенно, но поддерживать это государство. Артиста вспомнил, как ООН поздравила страну-агрессора с "Днем русского языка" после подрыва Каховской ГЭС, а также триколор на самом высоком здании мира – Бурдж-Халифе.

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Под впечатлением последних событий знаменитость оставил пост в Instagram. Он отметил, что кремлевский фюрер берет пример с Гитлера, а псевдопобеда во Второй мировой войне развязала ему руки, и он считает, что имеет право искусственно создавать "военные конфликты". Цымбалюк осуждает всех тех, кто "пожимает руки злу".

"Мощный, образцовый пример для политики Путина есть даже не поведение его кумира – Сталина… Хотя, он уже окончательно доказал, что есть болельщиком этой опухоли… Здесь больше предшествует манера гитлеровской шизофрении. Она масштабнее, с точки зрения причинения ущерба цивилизованному человечеству на внешней арене. Никакие репарации, выплаты, устные извинения, официальные признания, раскаяние последующих поколений не станут на одни чаши весов с тем гигантским объемом горя и боли, несущей в себе террор и фашизм имперских шизоидов", – пишет звезда сериала "Крепостная".

Он продолжил – игнорирование преступлений РФ мировыми организациями подталкивает мир думать, что Путин не делает ничего противозаконного на территории Украины. По его словам, бездействие органов помогают "дышать мировой пропаганде".

"Что еще должно произойти на украинской земле, чтобы все осознали, что это полный п**дец и дальше уже некуда? Надо понять следующее: на одной Украине эта террористическая сволочь не остановится, она потом пойдет дальше… Очевидно, что сейчас – время пришло! Будет ли у цивилизованного человечества более удачный шанс раз и навсегда покончить с этим?", – задается вопросом Тарас Цымбалюк.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская певица Слава Каминская попала в скандал из-за русского языка. Артистка вступилась за государственный язык страны-террориста и объявила, что не собирается жить в Украине. Пользователи сети поражены поведением вокалистки.

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