На одного из самых известных звезд Болливуда напали с ножом в его доме: в команде актера назвали мотив

Индийский киноактер, звезда Болливуда Саиф Али Хан стал жертвой нападения в собственном доме в Мумбаи. Его госпитализировали 16 января с многочисленными ножевыми ранениями.

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На актера напали в престижном районе города, где он проживает с семьей. По данным полиции, между Ханом и неизвестным мужчиной, который ворвался в его дом посреди ночи, произошла драка, передает ВВС.

Звезде Болливуда необходима операция. Хана госпитализировали в больницу Лилавати. По словам доктора Нираджа Уттамани, у актера зафиксировано шесть проникающих ранений, два из которых являются глубокими, а одна рана расположена возле позвоночника.

Представители Хана сообщили журналистам, что мотивом стала попытка взлома. Имя нападавшего не раскрыли общественности. Полиция рассказала, что сформировала следственные группы для расследования, но о задержании подозреваемого пока ничего неизвестно.

"Мы просим СМИ и фанатов проявить терпение. Этим занимается полиция, – сказала команда актера. – Мы будем держать вас в курсе".

Саиф Али Хан является наследником двух королевских индийских домов: Бхопал и Патауди. Он дебютировал в кино в 1993 году в драме Яша Чопры "Parampara". Вторая картина "Влюбленный бродяга" с участием актера принесла ему кинопремию Filmfare Award за лучшую дебютную мужскую роль.

По данным издания Filmfare, в начале его карьеры представители творческого бомонда считали Хана высокомерным, однако впоследствии он превратился в "одну из самых больших и уважаемых звезд шоу-бизнеса". В 2005 году Rediff.com опубликовал информацию о том, что Хан зарекомендовал себя как ведущий актер в индийском кино, который сыграл главные роли во многих известных фильмах.

В 2018 году актер появился в первом индийском оригинальном сериале от Netflix "Sacred Games" ("Сакральные игры"), который получил положительную оценку от зрителей.

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